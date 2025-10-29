باشگاه خبرنگاران جوان - کاربران «چت‌جی‌پی‌تی» (ChatGPT) از سال آینده می‌توانند با یک کلیک از طریق حساب «پی‌پال» (PayPal)، پرداخت خود را انجام دهند و مستقیماً با ده‌ها میلیون فروشنده که به سیستم پرداخت پی‌پال متکی هستند، ارتباط برقرار کنند.

به نقل از فست کمپانی، «الکس کریس» (Alex Chriss) مدیرعامل پی‌پال در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: پی‌پال از طریق همکاری با «اوپن‌ای‌آی» (OpenAI) و اتخاذ «پروتکل تجارت عاملی» (ACP)، به تجربه‌های پرداخت و تجارت قدرت می‌بخشد و به افراد کمک می‌کند تا تنها با چند لمس، از چت به پرداخت برای پایگاه‌های مشترک مشتریان ما برسند.

با انتشار این خبر که هم‌زمان با گزارش درآمد سه‌ماهه این شرکت اعلام شد، سهام پی‌پال افزایش یافت.

پی‌پال کاملاً درگیر آینده‌ای متمرکز بر هوش مصنوعی در خرده‌فروشی آنلاین است. فراتر از برنامه‌های جدید چت‌جی‌پی‌تی، این شرکت برای ایجاد تجربیات جدید خرید مبتنی بر هوش مصنوعی با «گوگل» همکاری می‌کند و در زمینه نسخه‌های آزمایشی رایگان با موتور جستجوی هوش مصنوعی شرکت «پرپلکسیتی» (Perplexity) نیز همکاری دارد.

پی‌پال جدیدترین شریکی است که به چشم‌انداز تجارت الکترونیک اوپن‌ای‌آی می‌پیوندد، اما اولین شریک نیست. اوپن‌ای‌آی در ماه سپتامبر اعلام کرد که «Shopify» و «Etsy» را مستقیماً در آنچه که آن را اولین گام‌ها به سوی تجارت عامل‌محور توصیف می‌کند، از طریق یک پلتفرم پرداخت فوری ساخته‌شده با «Stripe» ادغام خواهد کرد. اوپن‌ای‌آی درباره این همکاری نوشت: چت‌جی‌پی‌تی نه تنها به شما در یافتن آنچه می‌خواهید بخرید کمک می‌کند، بلکه شما را در خرید آن نیز یاری می‌دهد.

ادغام Etsy با چت‌جی‌پی‌تی در حال حاضر فعال است و در پاسخ به درخواست از چت‌بات مانند «فنجان‌های چای آبی و سفید زیر ۵۰ دلار را برای من پیدا کن»، مستقیماً فروشندگان آمریکایی را نمایش می‌دهد. همکاری با Shopify، خرده‌فروشان بزرگ را به این ترکیب می‌آورد و محصولاتی از برند‌هایی مانند Glossier، Skims و Vuori در چت گنجانده می‌شود. در اوایل ماه جاری میلادی، این شرکت قرارداد مشابهی را با فروشگاه‌های «والمارت» (Walmart) منعقد کرد.

ورود به درگاه خرید مبتنی بر هوش مصنوعی، مردم را از گوگل به عنوان اولین مرجع خرید دور می‌کند و به سمت نتایج سفارشی‌سازی‌شده‌ای سوق می‌دهد که توسط جست‌و‌جو‌های هوش مصنوعی شکل می‌گیرند. این تغییر رفتار، تنها یکی دیگر از راه‌هایی است که هوش مصنوعی به واسطه آن همچنان به هر جنبه‌ای از زندگی دیجیتال وارد می‌شود و هر تعامل و تراکنش انجام‌شده در این فرآیند را تغییر می‌دهد.