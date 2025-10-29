باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایتامار بنگویر وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل امروز در سخنانی ادعا کرد: «بار دیگر حماس در جریان آتشبس یک سرباز ما را میکشد، و بار دیگر نخستوزیر تصمیم میگیرد این حادثه را با یک «پاسخ حسابشده» و بازگشت فوری به آتشبس پایان دهد.»
او در ادامه با انتقاد تند از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل گفت: در همین حال جلوی کمکرسانی (به غزه) نیز گرفته نشده است و این در حالی است که باید به جای این کار، به جنگ تمامعیار برگردیم و سریعا برای دستیابی به هدف اصلی آن، یعنی نابودی حماس، تلاش کنیم.
بن گویر درحالی این حملات را محدود میداند که منابع بهداشتی در غزه از افزایش آمار قربانیان حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل پس از نقض توافق آتشبس خبر دادند. بر اساس آمار به روز شده، دستکم ۱۰۰ فلسطینی در این حمله که بامداد چهارشنبه انجام شد، شهید شدهاند که اکثریت قاطع آنها را کودکان و زنان تشکیل میدهند.
به گزارش خبرنگاران شبکه الجزیره، جنگندهها و توپخانه رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه چندین نقطه در شمال، غرب و مرکز شهر غزه را هدف قرار دادند. در تازهترین حمله، جنگندههای اسرائیلی منزلی را در خیابان الجلاء و مناطق الیرموک و الشجاعیه بمباران کردند که بر اثر آن چندین غیرنظامی از جمله یک کودک و یک دختربچه به شهادت رسیدند.
منبع: کانال تلگرامی سونیا