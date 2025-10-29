دانشمندان یک دریاچه آب شیرین زیرزمینی را در یونان کشف کرده‌اند که ۸۰۰۰۰۰ سال قدمت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان یک دریاچه آب شیرین زیرزمینی با قدمت بیش از ۸۰۰۰۰۰ سال در زیر خلیج کورینت در دریای مدیترانه کشف کرده‌اند.

این تیم، متشکل از دانشمندانی از مالت و ایتالیا، اظهار می‌کنند که کاهش قابل توجه سطح دریا در دوران یخبندان منجر به نفوذ آب باران و رواناب رودخانه‌ها به این رسوبات زیر آب شده است که تا به امروز نیز باقی مانده‌اند.

این دریاچه کشف شده در اعماق ۲۰ تا ۶۰۰-۷۰۰ متری زیر بستر خلیج کورینت قرار دارد.

دانشمندان این کشف را با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری با کیفیت بالا و مدل‌سازی هیدروژئولوژیکی برای مطالعه توزیع آب در زیر بستر دریا انجام دادند. ترکیب این روش‌ها به آنها اجازه داد تا محتمل‌ترین مکان‌ها برای تجمع آب و حرکت آن در طول زمان را شناسایی کنند.

اهمیت آب

یونان، مانند سایر کشور‌های مدیترانه‌ای، با فشار فزاینده‌ای بر منابع آبی خود مواجه است. کارشناسان تأکید می‌کنند که نقشه‌برداری از مکان‌های آب‌های زیرزمینی و درک چگونگی محافظت از ساختار‌های زمین‌شناسی آنها می‌تواند تصویر واضح‌تری از زیرسطح زمین ارائه دهد و به مدیریت بهتر منابع آبی کمک کند.

منبع: ریانووستی

برچسب ها: دریاچه ، دریاچه آب شیرین ، آب شرب و آب کشاورزی ، یونان
خبرهای مرتبط
شبکه آب جزینک نوسازی می‌شود
معاون وزیر کشور:
آب انتقالی فقط برای شرب یزد است
نوید روز‌های خوب برای سه شهرستان هشترود، چاراویماق و بستان آباد در راه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
کارشناسان میگفتند آبهای ژرف وجود دارد چرا اقدامی انجام نمی دهند
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
ما حاضریم مدیران و مسئولان خشک کننده خود را به یونان صادر کنیم!
۴
۱۶
پاسخ دادن
اعلام زمان پرینت کارت و شهر‌های محل برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴
آخرین اخبار
اعلام زمان پرینت کارت و شهر‌های محل برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴
پیشنهاد طب سنتی برای درمان دیسک کمر بدون استفاده از عمل جراحی + فیلم
هزینه اضافی بابت انتقال از کابل‌های مسی به فیبر نوری به مردم تحمیل نمی‌شود
جزئیات هفت مصوبه حمایتی پرستاران اعلام شد
عادات غذایی که به بافت استخوان آسیب می‌رسانند
ایده‌ها و محصولات نوآورانه و فناورانه، بدون ارزیابی دانش‌بنیان می‌شوند
هاشمی: ارتقای کیفیت ارتباطات اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است
آغاز نبرد برنامه‌نویس‌های ایرانی در فینال الگوریتم با حضور ۸ کشور
ثبت‌نام آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۴ آغاز شد
موفقیت فضانوردان در پرورش کریستال‌ها در فضا برای اولین بار
ابداع جوراب‌هایی هوشمند برای فعال کردن اعصاب و بازیابی حس در پای بیماران دیابتی
شناسایی یک منبع غیرمنتظره برای درخشش‌های مرموز آسمان در دهه ۱۹۵۰
تاثیر فوق العاده شیردهی بر ایمنی بلند مدت مادر در برابر سرطان سینه
موتو ایکس ۷۰ ایر؛ گوشی جدید موتورولا چه مشخصاتی دارد؟
هنجار شکنی در مدارس غیردولتی پذیرفتنی نیست؛ برخورد قاطع با متخلفان
کشف یک دریاچه آب شیرین زیرزمینی ۸۰۰۰۰۰ ساله در یونان
اجباری شدن پیش‌‎دبستانی ۲ از بروز بسیاری از چالش‌ها پیشگیری می‌کند
تولید دارویی با قابلیت دوگانه محافظت از قلب و دیابت
ظفرقندی: تحریم‌ها در حوزه دارو اثر دارد، اما فعلا وضع از گذشته بهتر است
کفش مناسب چه کفشی است؟ + فیلم
«چت‌جی‌پی‌تی» به مامور خرید شخصی شما تبدیل می‌شود!
صدرنشینی «اسمارت‌وان» برای حل ۳ چالش اینترنت اشیاء
شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کشور
رشد ۱۱ درصدی هنرستان‌های دخترانه عشایری
رضایت تنها ۲.۴ درصد کاربران از کیفیت اینترنت/ هشدار درباره خطرات فیلترشکن‌های رایگان و دستگاه‌های هوشمند خانگی
موشک «فالکون هوی» امسال پرتاب نمی‌شود
شناسایی سویه جدید تب برفکی در ایران پس از ۴۲ سال/ هشدار سازمان دامپزشکی
نتایج نهایی پذیرش رشته‌های شرایط خاص کنکور سال ۱۴۰۴ اعلام شد
۱۸ میلیون شاغل غیررسمی شهری، عمده جمعیت فاقد بیمه درمانی کشور هستند
تعریف ردیف بودجه فرهنگی مستقل برای دانشجویان علوم پزشکی