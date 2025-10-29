باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان یک دریاچه آب شیرین زیرزمینی با قدمت بیش از ۸۰۰۰۰۰ سال در زیر خلیج کورینت در دریای مدیترانه کشف کرده‌اند.

این تیم، متشکل از دانشمندانی از مالت و ایتالیا، اظهار می‌کنند که کاهش قابل توجه سطح دریا در دوران یخبندان منجر به نفوذ آب باران و رواناب رودخانه‌ها به این رسوبات زیر آب شده است که تا به امروز نیز باقی مانده‌اند.

این دریاچه کشف شده در اعماق ۲۰ تا ۶۰۰-۷۰۰ متری زیر بستر خلیج کورینت قرار دارد.

دانشمندان این کشف را با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری با کیفیت بالا و مدل‌سازی هیدروژئولوژیکی برای مطالعه توزیع آب در زیر بستر دریا انجام دادند. ترکیب این روش‌ها به آنها اجازه داد تا محتمل‌ترین مکان‌ها برای تجمع آب و حرکت آن در طول زمان را شناسایی کنند.

اهمیت آب

یونان، مانند سایر کشور‌های مدیترانه‌ای، با فشار فزاینده‌ای بر منابع آبی خود مواجه است. کارشناسان تأکید می‌کنند که نقشه‌برداری از مکان‌های آب‌های زیرزمینی و درک چگونگی محافظت از ساختار‌های زمین‌شناسی آنها می‌تواند تصویر واضح‌تری از زیرسطح زمین ارائه دهد و به مدیریت بهتر منابع آبی کمک کند.

