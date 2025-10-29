باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد المنیراوی، خبرنگار روزنامه محلی «فلسطین» و همسرش، در پی بمباران چادر محل اقامتشان در منطقه السعافین واقع در جنوب ابو صرار در اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه، به شهادت رسیدند.
دفتر اطلاعرسانی دولت در غزه گزارش داد که با شهادت محمد المنیراوی، روزنامهنگار، تعداد خبرنگارانی که از ابتدای نسلکشی جاری توسط نیروهای اسرائیلی به شهادت رسیدهاند، به ۲۵۶ نفر افزایش یافته است.
بر اساس آمار به روز شده، دستکم ۱۰۴ فلسطینی در این حمله که بامداد چهارشنبه انجام شد، شهید شدهاند که اکثریت قاطع آنها را کودکان و زنان تشکیل میدهند. نیروهای اشغالگر اسرائیل با آغاز موجی از حملات هوایی گسترده به مناطق مسکونی سراسر نوار غزه، توافق شکننده آتشبس را به طور کامل زیر پا گذاشتند و موجب بازگشت درد و رنج به این منطقه شدند.
دفتر نخست وزیری رژیم تروریستی اسرائیل سهشنبه شب ادعا کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم تروریستی در پی کشته شدن یک نظامی اسرائیلی در رفح، دستور «حملات قوی» فوری به غزه را صادر کرده است.
