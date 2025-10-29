باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بیماری‌های خاص کاری که انجام می‌دهیم این است که کمیسیون بررسی دارو مرتب تشکیل می‌شود تا دارو‌هایی که نیاز است تصویب شود و در لیست دارویی ما قرار گیرد که آنها را تامین می‌کنیم.

وی یادآور شد: از لحاظ تامین ارز و تامین هزینه‌ها چه در دارو‌های تولید داخل و چه واردات فعلاً وضع ما از گذشته بهتر است.

وزیر بهداشت افزود: قطعا تحریم‌ها اثر می‌گذارد و مخصوصاً در مبادلات ارزی ما مشکلاتی ایجاد می‌کند، اما الان در مجموع شرایط ما از یکسال قبل بهتر است.

ظفرقندی با بیان اینکه اضافه‌کار پرستاران ۲.۵ برابر شده است، تاکید کرد: تعرفه پرستاری در سالی که گذشت حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. دنبال این هستیم در بیمارستان‌ها «زیست پرستار» یا محل‌های پانسیون برای پرستاران درست کنیم.

وی افزود: برای کار‌های دیگری از جمله مجوز مراقبت منزل (Home care) در همین سالی که گذشت ۳۰۰ مجوز صادر شد. سال گذشته ۲۷ هزار استخدام در وزارت بهداشت داشتیم که حدود ۵۰ درصد آن پرستاران بوده‌اند.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه در زمینه رضایتمندی پرستاران روبه‌جلو حرکت می‌کنیم، گفت: معوقات پرستاری در زمان تشکیل دولت چهاردهم به‌طور متوسط ۱۲ ماه عقب بوده که الان به شش ماه رسیده است.

ظفرقندی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر تعرفه‌های پزشکی، اظهار کرد: تغییر تعرفه‌های پزشکی قطعا انجام می‌شود، اما باید شورای عالی بیمه و سازمان برنامه تصویب کنند تا به دولت بیاید و تصویب شود.

وی همچنین اعلام کرد: بر اساس هماهنگی‌ با وزیر ارتباطات، تفاهمنامه‌ای برای انتقال پلتفرم‌های حمل دارویی با رعایت شرایط لازم به امضاء رسید. این اقدام برای داروها تحت شرایط ویژه و با در نظر گرفتن ملاحظات خاصی از قبیل عدم نیاز به حمل سرد، عدم نگرانی از خراب شدن و احراز صلاحیت پلتفرم‌ها، عملیاتی می‌شود.