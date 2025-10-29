وزیر بهداشت گفت: از لحاظ تامین ارز و تامین هزینه‌ها چه در دارو‌های تولید داخل و چه واردات فعلاً وضع ما از گذشته بهتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بیماری‌های خاص کاری که انجام می‌دهیم این است که کمیسیون بررسی دارو مرتب تشکیل می‌شود تا دارو‌هایی که نیاز است تصویب شود و در لیست دارویی ما قرار گیرد که آنها را تامین می‌کنیم.

وی یادآور شد: از لحاظ تامین ارز و تامین هزینه‌ها چه در دارو‌های تولید داخل و چه واردات فعلاً وضع ما از گذشته بهتر است.

وزیر بهداشت افزود: قطعا تحریم‌ها اثر می‌گذارد و مخصوصاً در مبادلات ارزی ما مشکلاتی ایجاد می‌کند، اما الان در مجموع شرایط ما از یکسال قبل بهتر است.

ظفرقندی با بیان اینکه اضافه‌کار پرستاران ۲.۵ برابر شده است، تاکید کرد: تعرفه پرستاری در سالی که گذشت حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. دنبال این هستیم در بیمارستان‌ها «زیست پرستار» یا محل‌های پانسیون برای پرستاران درست کنیم.

وی افزود: برای کار‌های دیگری از جمله مجوز مراقبت منزل (Home care) در همین سالی که گذشت ۳۰۰ مجوز صادر شد. سال گذشته ۲۷ هزار استخدام در وزارت بهداشت داشتیم که حدود ۵۰ درصد آن پرستاران بوده‌اند.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه در زمینه رضایتمندی پرستاران روبه‌جلو حرکت می‌کنیم، گفت: معوقات پرستاری در زمان تشکیل دولت چهاردهم به‌طور متوسط ۱۲ ماه عقب بوده که الان به شش ماه رسیده است.

ظفرقندی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر تعرفه‌های پزشکی، اظهار کرد: تغییر تعرفه‌های پزشکی قطعا انجام می‌شود، اما باید شورای عالی بیمه و سازمان برنامه تصویب کنند تا به دولت بیاید و تصویب شود.

وی همچنین اعلام کرد: بر اساس هماهنگی‌ با وزیر ارتباطات، تفاهمنامه‌ای برای انتقال پلتفرم‌های حمل دارویی با رعایت شرایط لازم به امضاء رسید. این اقدام برای داروها تحت شرایط ویژه و با در نظر گرفتن ملاحظات خاصی از قبیل عدم نیاز به حمل سرد، عدم نگرانی از خراب شدن و احراز صلاحیت پلتفرم‌ها، عملیاتی می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
حکمرانی امثال جنابعالی باعث تحریم مردم شده است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
با حرفهای بدون عملتان مردم را نابود کردید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
استاد هستند به بهانه پرستار دنبال افزایش حقوق میلیاردی خود هستند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
رو که نیست سنگ پا قزوینه افزایش 46 درصدی اول سال کم بود که باز هم دنبال افزایش درآمد صدها میلیونی ومیلیاردی هستند قرار بود با چند ماه شعار حقوق های حدود بیست میلیونی افزایش یابد اما باز هم مانند همیشه شعار برای حقوق پائین افزایش برای حقوق های بالا
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
این گزارش هنوز زوده
صبر کن اسنپبک لعنتی و بازگشت تحریما اثر خودشو بذاره بعد بیا همینو بگو..
نهایتا 2 . 3 ماه دیگه
۰
۳
پاسخ دادن
Denmark
ناشناس
۱۳:۵۴ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
چرا اون دور وابساده بیاجلو // انگار آماده فراره
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
لطفا از آقای وزیر پیگیر فوق العاده خاص نظام سلامت باشید
با حقوق ۱۷ تومنی نمیشه زندگی کرد، چرا این طرح سالهاست داره پاس کاری میشه
۰
۳
پاسخ دادن
