موتورولا از گوشی جدید خود با نام موتو ایکس ۷۰ ایر و مشخصات چشمگیر رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - موتورولا تبلیغات گوشی جدید خود را آغاز کرده که دارای مشخصاتی است که آن را در بین بهترین گوشیهای هوشمند اندرویدی قرار میدهد.
موتو ایکس ۷۰ ایر دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبهبندی IP۶۸/IP۶۹ است و پوشش آن توسط شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش محافظت میشود.
صفحه نمایش ۶.۷ اینچی آن دارای وضوح ۲۷۱۲ در ۱۲۲۰ پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی تا ۴۵۰۰ نیت است. صفحه نمایش توسط Corning Gorilla Glass ۷i محافظت میشود.
این دستگاه با اندروید ۱۶ اجرا میشود، از پردازنده نسل هفتم اسنپدراگون، پردازنده گرافیکی Adreno ۷۲۲، ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره میبرد.
دوربین اصلی آن دارای یک دوربین دوگانه با وضوح (۵۰+۵۰) مگاپیکسل، از جمله یک لنز فوق عریض است و قادر به ضبط ویدیوی ۴ K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است. دوربین جلو نیز ۵۰ مگاپیکسل است.
این گوشی مجهز به دو درگاه سیمکارت، پورت USB-C، اسکنر اثر انگشت، NFC و باتری ۴۸۰۰ میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۶۸ واتی است. قیمتگذاری از ۳۶۴ دلار شروع میشود.
منبع: ۳ dnews