باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه علمی جدید، مکانیسم بیولوژیکی را آشکار کرده است که زایمان و شیردهی به عنوان عوامل محافظتی عمل می‌کنند و خطر ابتلا به سرطان سینه را در درازمدت در زنان کاهش می‌دهند.

شیرین لو، محقق اصلی، از موسسه تحقیقات پزشکی پیتر مک در استرالیا، توضیح داد که بارداری و شیردهی نه تنها بر هورمون‌ها تأثیر می‌گذارند، همانطور که قبلاً تصور می‌شد، بلکه باعث تغییرات پایدار در سیستم ایمنی در بافت سینه نیز می‌شوند و توانایی بدن را برای مبارزه با سلول‌های سرطانی در آینده افزایش می‌دهند.

لو، دانشمند بالینی متخصص در تحقیقات سرطان، گفت: ما دریافتیم زنانی که شیر می‌دهند، سلول‌های ایمنی تخصصی به نام سلول‌های CD۸+ T دارند که دهه‌ها پس از زایمان در بافت سینه باقی می‌مانند.

او توضیح داد که این سلول‌ها به عنوان "محافظان محلی" عمل می‌کنند و به سلول‌های غیرطبیعی که می‌توانند به طور بالقوه سرطانی شوند، حمله می‌کنند. او خاطرنشان کرد که این محافظت ممکن است برای محافظت از مادران پس از بارداری تکامل یافته باشد، اما اکنون به کاهش خطر سرطان سینه سه‌گانه منفی، یکی از تهاجمی‌ترین اشکال، نیز کمک می‌کند.

لو افزود که تکمیل یک چرخه کامل بارداری، شیردهی و بهبودی سینه منجر به تجمع این سلول‌های T محافظ در بافت‌ها می‌شود. این موضوع توسط آزمایش‌های پیش‌بالینی تأیید شد که نشان داد مدل‌هایی با سابقه کامل تولید مثل، در صورت وجود این سلول‌های ایمنی، بهتر می‌توانند رشد تومور را کند یا کاملاً متوقف کنند.

این تیم همچنین داده‌های بیش از ۱۰۰۰ بیمار مبتلا به سرطان سینه را تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که زنانی که شیر مادر داده بودند، تومور‌هایی حاوی تعداد بیشتری از این سلول‌های T داشتند و برخی پس از تشخیص، عمر طولانی‌تری داشتند.

لو معتقد است که درک این تغییرات ایمنی می‌تواند دریچه‌ای به سوی رویکرد‌های جدید برای پیشگیری و درمان، فراتر از مفهوم سنتی مبتنی بر تغییرات هورمونی، باز کند.

یافته‌های این مطالعه در مجله Nature منتشر شده است.



منبع: Medical Express