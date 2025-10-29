باشگاه خبرنگاران جوان - اسفندیار دریکوندی گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، بیش از ۱۰۰ هزار تُن کالا در قالب تعداد سه هزار و ۱۸۵ اظهارنامه و به ارزش ۱۱۵ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۳۷۸ دلار از طریق گمرکات قم به بازارهای هدف صادر شده‌است.

مدیرکل گمرکات قم در خصوص آمار صادرات استان در مهرماه نیز گفت:‌ با وجود همه فشارهای اقتصادی دشمنان و تحریم‌های ظالمانه، تنها در این یک ماه، ۱۶ هزار و ۷۴۷ تُن انواع کالا در قالب تعداد ۵۵۱ اظهارنامه و به ارزش ۱۷ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۶۶۷ دلار از طریق گمرکات استان صادر شد.

او ادامه داد: فعالیت‌های تجاری و صادرات محصولات تولید شده در واحدهای صنعتی استان به صورت مستمر و دائم در جریان است و ما در اداره‌کل گمرکات قم برای کمک به این روند و افزایش رشد اقتصادی، تمام تلاش خود را برای انجام سریع فرآیندهای اداری به‌کار گرفته‌ایم.

بیش از ۴۰ درصد اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد. قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت و سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای آن طی سال‌های اخیر در این استان است.

همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و همچنین ۲ شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد. در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قم نزدیک به ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آن‌ها مشغول انجام فعالیت‌های تولیدی مورد نیاز کشور هستند.

منبع:روابط عمومی گمرکات قم

