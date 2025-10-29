باشگاه خبرنگاران جوان- کاظم غریبآبادی،معاون وزیر امور خارجه ایران، در سفر به هرات با نوراحمد اسلامجار، والی این ولایت، دیدار و بر توسعه همکاریها، رفع مسائل مرزی و استفاده از ظرفیتهای تجاری و اقتصادی تأکید کرد.
در این دیدار که در دفتر والی هرات برگزار شد، دو طرف بر اجرای سریعتر پروژههای مشترک از جمله خط آهن خواف-هرات که نقش حیاتی در توسعه مبادلات تجاری بین دو کشور دارد، تأکید کردند.
نوراحمد اسلامجار با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان هرات، پیشنهاد توسعه همکاریها در حوزه کشاورزی و کشت فراسرزمینی را مطرح کرد و گفت: «استان هرات آماده است تا با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه همکاریهای گسترده در حوزه تولید محصولات کشاورزی و دامی را فراهم کند.»
کاظم غریبآبادی نیز با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همهجانبه روابط با افغانستان تأکید کرد و گفت: «ایران همواره حامی ثبات و توسعه در افغانستان بوده و آماده است تا در قالب توافقهای دوجانبه، همکاریهای اقتصادی و مرزی را گسترش دهد.»
وی همچنین از آمادگی ایران برای مشارکت در پروژههای زیربنایی استان هرات خبر داد و بر اهمیت تأمین امنیت مرزهای مشترک و تسهیل تردد اتباع دو کشور تأکید کرد.
این دیدار در ادامه سلسله گفتگوهای مقامات دو کشور برای توسعه روابط دو جانبه برگزار شد و مقرر گردید کارگروههای تخصصی برای پیگیری مصوبات تشکیل شود.