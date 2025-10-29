باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل دفتر نگهداری حریم راه سازمان راهداری و حملونقل جادهای در نشست رؤسای ادارات نگهداری حریم راه اداراتکل راهداری و حملونقل جادهای کشور از تداوم اجرای طرح تهیه نقشه حریم راههای کشور، نهاییسازی بازنگری قانون ایمنی راهها و راهآهن و ارتقای سامانه ثبت تخلفات حریم راهها (RMS) خبر داد.
سید احمد هاشمیان با اشاره به آغاز تهیه نقشه حریم راههای کشور از دو سال پیش، گفت: در سال جاری، برنامهریزی برای نقشهبرداری از حریم راههای بزرگراهی، اصلی و فرعی باقیمانده در همه استانها آغاز شده و راههای روستایی نیز در برنامه سال آینده قرار دارد.
وی افزود: در روند توسعه و ارتقای این سامانه، اهداف مختلفی همچون افزایش دقت در ثبت تخلفات، ارتقای شفافیت و تقویت نظارت استانی بر فرآیند صیانت از حریم راهها دیده شده است.
منبع: سازمان راهداری