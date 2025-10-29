باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، رهبران جنبش «حماس» در خارج از اراضی فلسطینی را تهدید کرد و هشدار داد که «هیچ مصونیتی برای کت و شلوار پوش‌ها وجود نخواهد داشت.»

کاتس امروز چهارشنبه پس از به شهادت رساندن صد نفر از اهالی غزه که اکثرا زن و کودک بودند، ادعا کرد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل «ده‌ها زیرساخت نظامی را هدف قرار داد و ده‌ها نفر از رهبران حماس را در حمله نظامی روز گذشته ترور کرد!».

این وزیر رژیم تروریستی اسرائیل تاکید کرد که «حملات انجام شده توسط ارتش، پاسخی به تجاوز علیه سربازانش و نقض توافق بازگرداندن اجساد بوده است.»

او خطاب به رهبران «حماس» در خارج مدعی شد: «هیچ مصونیتی برای کت و شلوار پوش‌ها وجود نخواهد داشت، هیچ مصونیتی برای هیچ یک از رهبران حماس نیست و دستی که به سمت سربازان ما دراز شود، قطع خواهد شد.» او همچنین فاش کرد که «ارتش دستور گرفته است که اکنون و در آینده، علیه هر هدف وابسته به حماس با قدرت اقدام کند.»

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از سه‌شنبه شب حملات هوایی و توپخانه‌ای گسترده‌ای را علیه غزه آغاز کرد و سپس امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که به توافق آتش‌بس با جنبش «حماس» بازمی‌گردد!

شایان ذکر است که منابع بهداشتی در غزه از افزایش آمار قربانیان حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل پس از نقض توافق آتش‌بس خبر دادند، بر اساس آمار به روز شده، دست‌کم ۱۰۰ فلسطینی در این حمله که بامداد چهارشنبه انجام شد، شهید شده‌اند که اکثریت قاطع آنها را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند.

منبع: آر تی