شرکت سوئیسی مینروا از توسعه جوراب‌های هوشمندی خبر داده است که از تحریک الکتریکی برای بازیابی حس در پا‌های بیماران دیابتی استفاده می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان شرکت سوئیسی مینروا جوراب‌های هوشمندی به نام لیا تولید کرده‌اند که به طور خاص برای مبارزه با نوروپاتی دیابتی طراحی شده‌اند، بیماری‌ای که اعصاب پا‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود افراد دیابتی هنگام راه رفتن حس پا‌های خود را از دست بدهند و خطر افتادن و آسیب‌دیدگی را افزایش دهد.

این جوراب‌ها حاوی مجموعه‌ای یکپارچه از حسگر‌ها هستند که نواحی پا را رصد می‌کنند و نیروی اعمال شده به زمین را هنگام راه رفتن اندازه‌گیری می‌کنند. یک پردازنده مجهز به هوش مصنوعی داده‌ها را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را به پالس‌های الکتریکی تبدیل می‌کند که از طریق الکترود‌های توزیع شده در سراسر پارچه جوراب منتقل می‌شوند تا انتهای عصب‌های غیرفعال را فعال کنند و به فرد اجازه دهند گام‌های خود را به طور دقیق حس کند.

این جوراب‌ها برای هر کاربر به صورت سفارشی ساخته می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که الکترود‌ها با نواحی صحیح تماس پیدا می‌کنند و می‌توانند مانند هر لباس دیگری بدون نیاز به مراقبت ویژه شسته شوند.

این شرکت با موفقیت بودجه لازم برای ثبت اختراع و دریافت تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) را تأمین کرده است و قصد دارد اثربخشی جوراب‌ها را در جلوگیری از زخم پا و بازیابی کامل عملکرد عصب آزمایش کند. انتظار می‌رود این جوراب‌ها در سال ۲۰۲۷ به صورت تجاری در دسترس قرار گیرند.

منبع: mail.ru

