\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647\u200c\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u062d\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u0647\u0645 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0627\u0639\u062b \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0627\u0628\u062a \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u062c\u0627\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n