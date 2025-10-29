رییس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: سالانه ۱۶۰ هزار مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور ثبت می‌شود که این آمار حدود ۴۲ درصد از فوتی‌های یک سال در کشور را تشکیل می دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رییس زاده روز چهارشنبه در همایش انجمن جراحان عروق کشور افزود: هرچند این آمار در جهان نیز به طور تقریبی به همین میزان است، اما توجه به این رشته پزشکی در ایران در حد نیازها نبوده است.

وی ادامه داد: توجه به متخصصان این رشته پزشکی، موجب کاهش حجم کار پزشکی در دیگر حوزه ها خواهد شد و کمک شایانی به اقتصاد سلامت می کند.

رییس سازمان نظام پزشکی کشور عنوان کرد: عدم شناخت جایگاه جراحان عروق، مداخله غیرمجاز پزشکان غیرمتخصص این رشته و تعرفه های پایین نسبت به دیگر رشته های پزشکی از مهمترین چالش های متخصصان این رشته است.

رییس زاده خاطر نشان کرد: جایگاه این رشته پزشکی در دنیا روز به روز در حال نمایان شدن است که بسیاری از پژوهشگران در حال برنامه ریزی بر روی آن با بهره گیری از هوش مصنوعی هستند، برای همسو شدن با این تحولات باید بیش از گذشته به رشته عروق توجه کرد.

وی تصریح کرد: برای پیشبرد این رشته پزشکی باید در گام اول یک هوش طبیعی ایجاد شود و در گام دوم انسان با سیستم‌های دیجیتالی به این هوش متصل شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مرگ و میر ، بیماری قلبی و عروقی
