وزیر جهاد گفت: علی رغم آنکه در هفته‌های گذشته درخصوص نهاده‌ها کمی مشکل داشتیم، اما آسیبی به ذخایر ما وارد نشده است.

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: علی رغم آنکه در هفته‌های گذشته در خصوص نهاده‌ها کمی مشکل داشتیم، ولی هیچ آسیبی به ذخایر ما وارد نشده است و ذخایر ما بر سر جای خود قرار دارد.

وی افزود: طی هفته های اخیر دامداران و مرغداران از نظر ورود نهاده‌های دامی و ارسال آن به واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات اداری که در تأمین ارز بود، با چالش های متعددی روبروشدند.

نوری قزلجه ادامه داد: در هفته گذشته با تاکید و دستور آقای رئیس جمهور و همکاری‌های بین دستگاهی که صورت گرفت از دو روز گذشته تزریق ارز اتفاق افتاد و بلافاصله حمل نهاده‌ها به واحدهای تولیدی صورت گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر وقفه ای در پرداخت ارز پیش نمی‌آمد، مشکلی در زمینه نهاده ایجاد نمی شد، اگر ثبت سفارش و تدارکات و برنامه ریزی لازم از اسفندماه انجام‌نمی دادیم و کالا در مبادی ورودی نبود، در آن مقطع مرتکب فعل می شدیم. اما آنچه وظیفه بوده انجام دادیم و در صورت تخصیص ارز ظرف ۲ تا ۳ روز نهاده در اختیار واحدها قرار می گیرد.

وی درباره آخرین وضعیت بازار تخم مرغ بیان کرد: علی رغم سختی و چالش های تولید و عرضه تخم مرغ با قیمت های پایین در ماه واحدهای تخم های نخست سال و مشکلات تامین نهاده، اما بازهمکتولیدکنندگان توانستند تولید را ادامه 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تخم مرغ مشمول قیمت گذاری است، افزود: حدود یک و نیم ماه قبل هم قیمت اصلاح شد و روند بازار هم نشان می دهد که قیمت منطقی است به طوریکه بازار هم در حول و حوش همان قیمت حرکت می کند.

به گفته وی،قیمت شیرخام مصوب است و اگر توافقی میان تولیدکنندگان برای عرضه با نرخ بالاتر صورت بگیرد، در جریان نیستیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: روابط ما با مجلس خوب است و هر وقت اراده کنند، می رویم و پاسخ می دهیم و مشورت می کنیم.

برچسب ها: تولید مرغ ، نهاده دامی
خبرهای مرتبط
تولید جو به نصف کاهش یافت/ هشدار کمبود و گرانی نهاده دامی+ فیلم
پشتیبانی امور دام تولید را معطل تامین نهاده نمی‌گذارد
طی روز‌های آتی نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان تامین می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جنگ ۱۲ روزه برای ما یک دانشگاه بود+ فیلم
تکمیل سامانه املاک واسکان نیازمند پای کار آمدن تمامی دستگاه‌ها است
آخرین اخبار
تکمیل سامانه املاک واسکان نیازمند پای کار آمدن تمامی دستگاه‌ها است
جنگ ۱۲ روزه برای ما یک دانشگاه بود+ فیلم
تشدید بارش‌ها در نوار شمالی کشور از ۸ آبان‌ماه
بودجه سال آینده بدون کسری نیازمند کاهش جدی هزینه‌ها است
بازگشت عرضه اولیه‌ها به بازار سرمایه+ فیلم
تهدید وزیر اقتصاد: سرنوشت بانک آینده در انتظار بانک‌های ناتراز+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۷ آبان ماه
تکذیب قطعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی/ ذخایر نیروگاهی به بالای ۳ میلیارد لیتر رسید+ فیلم
انجام پرواز‌های ناوبری آموزشی امکان پذیر شد
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه در بورس تا پایان سال+ فیلم
آیا اسنپ‌بک فقط بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد؟
آسیبی به ذخایر نهاده دامی وارد نشده است
صرف صبحانه در ساعات اداری ممنوع است+ فیلم
کاهش چشم‌گیر تصادفات جاده‌ای با اجرای طرح نقشه حریم راه‌ها
تشریح آخرین وضعیت ناترازی بانک‌های سپه، دی، سرمایه و ایران زمین
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۳۳ هزار واحد همراه شد
تحویل ۳.۱ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر به نیروگاه‌ها
سرانه مصرف انرژی بخش خانگی ایران سه برابر متوسط جهانی است
مصرف ارز در صنعت ابزارآلات به ۵۰۰ میلیون دلار رسید / رشد ۲۳ درصدی صادرات، زمینه‌ساز تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز درست است
واردات ۲۷ هزارتن گوشت قرمز از ابتدای سال/ محدودیتی در واردات گوشت بدلیل شیوع بیماری تب برفکی نداریم+ فیلم
میانگین سن افراد در ایران به ۳۵ سال رسید/ ۶ میلیون ایرانی سالمند هستند+فیلم
شهرداری‌ها از چرخه مجوزدهی شرکت‌های پخش حذف شدند
تلفات یک هزار و ۷۰۲ راس دام بر اثر بیماری تب برفکی+ فیلم
کاهش فرار مالیاتی با صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی در کشور
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
باغداران در برداشت میوه تعجیل کنند
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
ایران قادر به تامین کل زعفران دنیاست