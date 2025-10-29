باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: علی رغم آنکه در هفتههای گذشته در خصوص نهادهها کمی مشکل داشتیم، ولی هیچ آسیبی به ذخایر ما وارد نشده است و ذخایر ما بر سر جای خود قرار دارد.
وی افزود: طی هفته های اخیر دامداران و مرغداران از نظر ورود نهادههای دامی و ارسال آن به واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات اداری که در تأمین ارز بود، با چالش های متعددی روبروشدند.
نوری قزلجه ادامه داد: در هفته گذشته با تاکید و دستور آقای رئیس جمهور و همکاریهای بین دستگاهی که صورت گرفت از دو روز گذشته تزریق ارز اتفاق افتاد و بلافاصله حمل نهادهها به واحدهای تولیدی صورت گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر وقفه ای در پرداخت ارز پیش نمیآمد، مشکلی در زمینه نهاده ایجاد نمی شد، اگر ثبت سفارش و تدارکات و برنامه ریزی لازم از اسفندماه انجامنمی دادیم و کالا در مبادی ورودی نبود، در آن مقطع مرتکب فعل می شدیم. اما آنچه وظیفه بوده انجام دادیم و در صورت تخصیص ارز ظرف ۲ تا ۳ روز نهاده در اختیار واحدها قرار می گیرد.
وی درباره آخرین وضعیت بازار تخم مرغ بیان کرد: علی رغم سختی و چالش های تولید و عرضه تخم مرغ با قیمت های پایین در ماه واحدهای تخم های نخست سال و مشکلات تامین نهاده، اما بازهمکتولیدکنندگان توانستند تولید را ادامه
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تخم مرغ مشمول قیمت گذاری است، افزود: حدود یک و نیم ماه قبل هم قیمت اصلاح شد و روند بازار هم نشان می دهد که قیمت منطقی است به طوریکه بازار هم در حول و حوش همان قیمت حرکت می کند.
به گفته وی،قیمت شیرخام مصوب است و اگر توافقی میان تولیدکنندگان برای عرضه با نرخ بالاتر صورت بگیرد، در جریان نیستیم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: روابط ما با مجلس خوب است و هر وقت اراده کنند، می رویم و پاسخ می دهیم و مشورت می کنیم.