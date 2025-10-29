مهلت ثبت‌نام آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضیان شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی می‌توانند از امروز، چهارشنبه ۹ آبان‌ماه تا سه‌شنبه، ۱۳ آبان‌ماه با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراحل ثبت‌نام خود را به انجام برسانند.

این آزمون، روز پنجشنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ با توجه به آمار شرکت‌کنندگان، حسب مورد در شهر تهران یا در برخی مراکز استان برگزار خواهد شد و کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون نیز از ۲۲ تا ۲۴ دی‌ماه برای مشاهده و چاپ بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

آزمون انتخاب حسابدار رسمی شامل مواد امتحانی مهارت‌های حسابداری، حسابرس، قانون مالیات‌ها و سایر قوانین است که آزمون دروس حسابداری، قانون مالیات‌ها و سایر قوانین به صورت چندگزینه‌ای (تستی) و آزمون حسابداری به صورت تشریحی و چندگزینه‌ای (تستی) خواهد بود.

 شرایط آزمون
تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری
حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر
نداشتن سوابق سوء حرفه‌ای مالی و اداری
- داشتن گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح برای متقاضیان مرد.
تبصره: دارندگان معافیت‌های موقت رسمی و اشخاص در حال انجام خدمت مقدس سربازی مجاز به شرکت در آزمون می‌باشند.

برای دریافت راهنمای شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۴ اینجا را کلیک کنید.

برچسب ها: آزمون سنجش ، سازمان سنجش کشور ، حسابداری
خبرهای مرتبط
اعلام زمان پرینت کارت و شهر‌های محل برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴
نتایج پذیرش نهایی دوره‌های‌کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد
زمان و جزئیات ثبت نام آزمون دکتری اعلام شد
ثبت‌نام بیش از ۲۰ هزار داوطلب آزمون دکتری در دو روز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام زمان پرینت کارت و شهر‌های محل برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴
آخرین اخبار
اعلام زمان پرینت کارت و شهر‌های محل برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴
پیشنهاد طب سنتی برای درمان دیسک کمر بدون استفاده از عمل جراحی + فیلم
هزینه اضافی بابت انتقال از کابل‌های مسی به فیبر نوری به مردم تحمیل نمی‌شود
جزئیات هفت مصوبه حمایتی پرستاران اعلام شد
عادات غذایی که به بافت استخوان آسیب می‌رسانند
ایده‌ها و محصولات نوآورانه و فناورانه، بدون ارزیابی دانش‌بنیان می‌شوند
هاشمی: ارتقای کیفیت ارتباطات اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است
آغاز نبرد برنامه‌نویس‌های ایرانی در فینال الگوریتم با حضور ۸ کشور
ثبت‌نام آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۴ آغاز شد
موفقیت فضانوردان در پرورش کریستال‌ها در فضا برای اولین بار
ابداع جوراب‌هایی هوشمند برای فعال کردن اعصاب و بازیابی حس در پای بیماران دیابتی
شناسایی یک منبع غیرمنتظره برای درخشش‌های مرموز آسمان در دهه ۱۹۵۰
تاثیر فوق العاده شیردهی بر ایمنی بلند مدت مادر در برابر سرطان سینه
موتو ایکس ۷۰ ایر؛ گوشی جدید موتورولا چه مشخصاتی دارد؟
هنجار شکنی در مدارس غیردولتی پذیرفتنی نیست؛ برخورد قاطع با متخلفان
کشف یک دریاچه آب شیرین زیرزمینی ۸۰۰۰۰۰ ساله در یونان
اجباری شدن پیش‌‎دبستانی ۲ از بروز بسیاری از چالش‌ها پیشگیری می‌کند
تولید دارویی با قابلیت دوگانه محافظت از قلب و دیابت
ظفرقندی: تحریم‌ها در حوزه دارو اثر دارد، اما فعلا وضع از گذشته بهتر است
کفش مناسب چه کفشی است؟ + فیلم
«چت‌جی‌پی‌تی» به مامور خرید شخصی شما تبدیل می‌شود!
صدرنشینی «اسمارت‌وان» برای حل ۳ چالش اینترنت اشیاء
شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کشور
رشد ۱۱ درصدی هنرستان‌های دخترانه عشایری
رضایت تنها ۲.۴ درصد کاربران از کیفیت اینترنت/ هشدار درباره خطرات فیلترشکن‌های رایگان و دستگاه‌های هوشمند خانگی
موشک «فالکون هوی» امسال پرتاب نمی‌شود
شناسایی سویه جدید تب برفکی در ایران پس از ۴۲ سال/ هشدار سازمان دامپزشکی
نتایج نهایی پذیرش رشته‌های شرایط خاص کنکور سال ۱۴۰۴ اعلام شد
۱۸ میلیون شاغل غیررسمی شهری، عمده جمعیت فاقد بیمه درمانی کشور هستند
تعریف ردیف بودجه فرهنگی مستقل برای دانشجویان علوم پزشکی