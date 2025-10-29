باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضیان شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی میتوانند از امروز، چهارشنبه ۹ آبانماه تا سهشنبه، ۱۳ آبانماه با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراحل ثبتنام خود را به انجام برسانند.
این آزمون، روز پنجشنبه ۲۵ دیماه ۱۴۰۴ با توجه به آمار شرکتکنندگان، حسب مورد در شهر تهران یا در برخی مراکز استان برگزار خواهد شد و کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون نیز از ۲۲ تا ۲۴ دیماه برای مشاهده و چاپ بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.
آزمون انتخاب حسابدار رسمی شامل مواد امتحانی مهارتهای حسابداری، حسابرس، قانون مالیاتها و سایر قوانین است که آزمون دروس حسابداری، قانون مالیاتها و سایر قوانین به صورت چندگزینهای (تستی) و آزمون حسابداری به صورت تشریحی و چندگزینهای (تستی) خواهد بود.
شرایط آزمون
تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری
حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر
نداشتن سوابق سوء حرفهای مالی و اداری
- داشتن گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح برای متقاضیان مرد.
تبصره: دارندگان معافیتهای موقت رسمی و اشخاص در حال انجام خدمت مقدس سربازی مجاز به شرکت در آزمون میباشند.
برای دریافت راهنمای شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۴ اینجا را کلیک کنید.