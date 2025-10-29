رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اعلام کرد که صرف صبحانه در وقت کاری، «خلاف نظم اداری» است و تنها پیش از آغاز ساعت کاری مجاز خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رفیعزاده، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار داشت: در زمانهای اداری که زمان ارائه خدمات به مردم است، نباید صرف خوراکیهایی مانند صبحانه صورت گیرد. این امر باید در زمانهای غیراداری، یعنی پیش از شروع ساعت کاری، انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی ما انتظار مردم برای دریافت خدمات در حالی است که صرف صبحانه انجام میشود. ما این رفتار را خلاف اصول میدانیم.
او تأکید کرد: عدم اخذ کپی مدارک هویتی. قوانین متعددی وجود دارد که طبق آنها، بانکها، بیمهها و دستگاههای اجرایی نباید کپی مدارک هویتی را دریافت کنند؛ زیرا این نهادها به صورت آنلاین به سازمان ثبت احوال دسترسی داشته و میتوانند مشخصات و احراز هویت افراد را به سهولت تأیید نمایند.