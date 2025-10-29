رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اعلام کرد که صرف صبحانه در وقت کاری، «خلاف نظم اداری» است و تنها پیش از آغاز ساعت کاری مجاز خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار داشت: در زمان‌های اداری که زمان ارائه خدمات به مردم است، نباید صرف خوراکی‌هایی مانند صبحانه صورت گیرد. این امر باید در زمان‌های غیراداری، یعنی پیش از شروع ساعت کاری، انجام شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی ما انتظار مردم برای دریافت خدمات در حالی است که صرف صبحانه انجام می‌شود. ما این رفتار را خلاف اصول می‌دانیم.

او تأکید کرد: عدم اخذ کپی مدارک هویتی. قوانین متعددی وجود دارد که طبق آن‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نباید کپی مدارک هویتی را دریافت کنند؛ زیرا این نهادها به صورت آنلاین به سازمان ثبت احوال دسترسی داشته و می‌توانند مشخصات و احراز هویت افراد را به سهولت تأیید نمایند.

Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۵:۴۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
جک خنده داری گفتین. برو ببین تو ساعات کاری یک ساعت هم صبحانه میخورن.
۱۲
۵۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
کارمندای اداره‌جات از ساعت ۷ ونیم که ورود میرنن
هزار تا عامل برای فرار از زیر کار ارباب رجوع دارن
۱۳
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
خود روسا این قانون رو رعایت میکنن یا فقط برا کارکنا گذاشتن ؟؟؟؟
۴
۵۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
کارکنان از ساعت ۶ از خونه میزنن بیرون تا برسن سر کار و تا ۲ و نیم هم حق غذا خوردن نداره تا میاد برسه خونه هم میشه ۴ یعنی ۱۰ ساعت بدون غذا خوردن میمونه معنی اش اینه که کارکنان رو حیوون فرض کردن
کدوم احمق بی وجدانی همچین قانونای مزخرفی رو وضع میکنه و آیا خود همینا رعایت میکنن یا ۸ صبح و ۱۲ ظهر میرن شکم چرونی
۲۶
۷۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۵:۴۷ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
جوش نزن عمو جان نگران نباش اینا صبحانه میخورن ناهار میخورن تازه ساعت 2 هم با ناهار اضافه میرن خونه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
کی تصویب کرده کارمندا از ۸ تا ۲ و نیم ناهار نخورن
تازه تا میرسن خونه میشه ۳ و نیم و ۴ یعنی باید ۸ ساعت گشنگی بکشن
۱۸
۴۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۵:۴۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
میخورن عمو جان میخورن.جای تو هم غذا میخورن تو زیاد آتیشی نشو.
