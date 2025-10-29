تکواندوکار وزن ۵۸- کیلوگرم ایران به مدال طلای رقابت های قهرمانی جهان دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین روز از رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان در ووشی چین، دو نماینده ایران به مصاف حریفان رفتند.
در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم مردان، ابوالفضل زندی هوگوپوش جوان و آیندهدار ایران در گام نخست نماینده کوزوو را شکست داد و سپس ویتو دکویلا دارنده دو طلای جهان و طلای بازیهای المپیک توکیو را در دو راند متوالی مغلوب کرد. زندی در ادامه مقابل خسوس رودریگز در دو راند متوالی پیروز شد و به مرحله یکچهارمنهایی راه یافت. وی در این مرحله برابر ماکسیم ماننکوف نفر اول رنکینگ جهان از اوکراین ایستاد و مقتدرانه حریف مطرح خود را در دو راند متوالی شکست داد تا با صعود به نیمهنهایی مدال برنز خود را قطعی کند. این دومین مدال تیم ایران در این رویداد است.
زندی در نیمهنهایی و برای رسیدن به فینال با کی فن هانگ نماینده جوان چین و نفر چهارم رنکینگ جهان روبهرو شد. نماینده ایران راند نخست را به سختی و در رقابتی نزدیک برنده شد و راند دوم را هم با نمایشی تماشایی برنده شد تا جواز حضور در دیدار پایانی را کسب کند.
زندی در مبارزه فینال به مصاف گئورگی گورتسیف نماینده روسیه رفت که نائب قهرمانی پیکارهای جهانی ۲۰۲۳ در باکو و نقره گرنداسلم چین را در کارنامه دارد و موفق شد حریف خود را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد و هم نخستین طلای خود و تیم ملی ایران در پیکارهای جهانی چین را کسب کند و هم به طلسم ۱۰ سال در عدم موفقیت در کسب مدال طلا در پیکارهای جهانی پایان دهد.
تیم ملی ایران در پیکارهای جهانی ۲۰۱۵ چلیابینسک روسیه عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد. در این رقابتها فرزان عاشورزاده در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم، مسعود حجیزواره در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم و مهدی خدابخشی در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم تیم ملی را صاحب مدال طلا کردند و پس از این مسابقات نمایندگان ایران در چهار دوره مسابقات جهانی طی سالهای ۲۰۱۷ موجو کرهجنوبی، ۲۰۱۹ منچستر انگلستان، ۲۰۲۲ گوادالاخارا مکزیک و ۲۰۲۳ باکو نتوانستند مدال طلا بگیرند. البته آرین سلیمی تکواندوکار تیم ملی که حذف زود هنگانی در پیکارهای جهانی چین داشت سال گذشته در بازیهای المپیک پاریس موفق به کسب مدال طلا شده بود.
در وزن منهای ۶۲ کیلوگرم بانوان، کوثر اساسه ابتدا مقابل آچلیوس از قبرس به برتری دست یافت و در ادامه به نماینده میزبان در مبارزهای نزدیک که سه راند به طول انجامید، باخت تا به حذف شدههای پرتعداد تیم بانوان اضافه شود.
پیش از این مهدی حاجیموسایی به مدال نقره رسید و مهدی رزمیان، محمدحسین یزدانی، آرین سلیمی، مهران برخورداری، صادق دهقانی، مهلا مومنزاده، ناهید کیانی، ملیکا میرحسینی، سعیده نصیری، نسترن ولیزاده و کوثر اساسه از دور مسابقات حذف شدند.
رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان، فردا پنجشنبه به اتمام خواهد رسید. مبینا نعمت زاده و امیرسینا بختیاری نمایندگان ایران در روز پایانی هستند.