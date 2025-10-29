نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای سفارت آمریکا در کویت، در سنای این کشور با مخالفت شدید جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها رو‌به‌رو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های آمریکایی امروز چهارشنبه فاش کردند که مخالفت شدیدی، حتی از سوی برخی جمهوری‌خواهان، در سنای آمریکا با نامزد پیشنهادی ترامپ برای سفارت آمریکا در کویت، یعنی عامر غالب، شهردار هامترامک (Hamtramck) در ایالت میشیگان وجود دارد.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، این دومین بار در ماه جاری است که اعضای حزب ترامپ (جمهوری‌خواهان) یک نامزد حزبی را به دلیل نگرانی‌ها پیرامون سابقه اظهارات ادعایی ضد اسرائیل رد می‌کنند. غالب که شهردار هامترامک، تنها شهر آمریکایی با مدیریت کاملاً مسلمانان است، در سال ۲۰۲۴ به دلیل حمایت از ترامپ، تیتر خبر‌ها شد.

او در جریان جلسه تأیید صلاحیت خود در روز پنج‌شنبه گذشته، مورد انتقاد شدید جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها قرار گرفت. غالب مجبور شد به اظهارات قبلی خود پاسخ دهد؛ از جمله اظهاراتی که که در آنها گفته بود اسرائیل مستحق حمله حماس بوده است، علاوه بر ادعا‌هایی مبنی بر ستایش او از صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق.

سناتور جان کورتیس (جمهوری‌خواه از یوتا) در مصاحبه‌ای روز دوشنبه گفت: «من حتی قبل از جلسه استماع هم داشتم نه می‌گفتم.» سناتور تد کروز (جمهوری‌خواه از تگزاس) نیز در جریان جلسه استماع تصریح کرد که به نامزدی غالب رأی منفی خواهد داد. سناتور جان کورنین، دیگر جمهوری‌خواه تگزاس، در مصاحبه روز دوشنبه اعلام کرد که او نیز نامزد ترامپ را رد خواهد کرد.

در وضعیت کنونی، غالب حتی از حمایت حزب جمهوری‌خواه برای پیشروی در کمیته روابط خارجی سنا برخوردار نخواهد بود، چرا که تنها دو عضو جمهوری‌خواه می‌توانند در یک رأی‌گیری حزبی با هر نامزدی مخالفت کنند و ممکن است چهارمین مخالف جمهوری‌خواه نیز در راه باشد.

 سناتور پیت ریکتس (جمهوری‌خواه از نبراسکا)، که در جلسه استماع اخیر سؤالات تندی درباره دیدگاه‌های غالب در مورد اسرائیل مطرح کرد، در پاسخ به سؤالی درباره نحوه رأی دادن خود، هیچ تعهدی نداد.

منبع: السومریه نیوز

برچسب ها: سفیر آمریکا ، کنگره آمریکا
