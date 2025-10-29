باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه‌ای که در محل سازمان بسیج صداوسیما و با حضور جواد رمضان نژاد رئیس سازمان بسیج صدا و سیما، عرفان خدا پرست دبیر اجلاس، سعید مقدسیان دبیر هیئت اندیشه ورز، حجت الاسلام خداجویان مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی، حجت الاسلام و المسلمین محمد شجاعی، حاج مرتضی طاهری، حاج رضا بکایی، حاج آقا منتظر، آقای مداحی، دکتر نسیمی، رحیم آبفروش، سیدرضا جدا مسئول بسیج مداحان، حجت الاسلام واضحی از ستاد راهبردی حوزه‌های علمیه و خانم گنجی دبیرکمیته بانوان اجلاس برگزار گردید، برلزوم هم افزایی و همگرایی و استفاده بهینه از همه امکانات مادی و معنوی ستاد اجرایی این اجلاس تاکید شد.

جواد رمضان نژاد با تاکید برلزوم و اهمیت برگزاری این اجلاس در سال جاری گفت: امسال و با توجه به رخداد‌های اتفاق افتاده و فضایی که برای جامعه متاثر از جنگ دوازده روزه ایجاد شد برآنیم تا جلوه و رنگ شهدای این واقعه تاریخی در اجلاس امسال برجسته و متمایز باشد. به حمدالله ظرفیت خوبی در مشهد ایجاد شده است و همکاران ما در اداره کل صداوسیمای استان خراسان رضوی با همه امکانات پای کار این اجلاس آمده‌اند که جای تقدیر دارد و امیدواریم شرایط به گونه‌ای رقم بخورد تا میزبانی شایسته‌ای از خادمان و پیزغلامان حسینی از سراسر کشور داشته باشیم.

تجلیل و تکریم پیرغلامان حسینی، تمرکز بر موضوع جنگ ۱۲ روزه و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، تقویت بحث مهدویت، روضه‌های خانگی در منزل خانواده‌های معظم شهداء و تکایای قدیمی. جلسات شعر آیینی، جلسات ویژه بانوان، تقدیر از چهره‌های برجسته ستایشگری ایران و جهان اسلام، موضوع وحدت اسلامی و تقریب مذاهب، بحث محورمقاومت، همکاری با حوزه‌های علمیه و مجامع علمی دانشگاهی و توجه بر منویات مقام معظم رهبری در حوزه ستایشگری اهل بیت از جمله مواردی بود که در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

بیست و دومین اجلاس بین المللی تجلیل از خادمان و پیرغلامان حسینی با دبیری عرفان خداپرست و به همت سازمان بسیج صداوسیما و با مشارکت استانداری و صداوسیمای خراسان رضوی از بیستم تا بیست و دوم آبان ماه در مشهد برگزار خواهد شد.