باشگاه خبرنگاران جوان-گل افشان- صبح امروز در محور کهنوج–منوجان و در محدوده روستای سرراس، برخورد دو دستگاه خودروی نیسان حامل سوخت منجر به وقوع سانحه‌ای دلخراش شد که طی آن دو تن از سرنشینان دچار سوختگی شدید شدند.

این حادثه امروز رخ داد و مصدومان توسط واحد اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. بنا بر گزارش‌ها، وضعیت جسمانی آنان وخیم اعلام شده است.

جلیل شاورزی گفت: طی روز‌های اخیر، به‌دلیل تردد سوخت‌بران و وقوع سوانح متعدد، سطح جاده‌ها به‌شدت لغزنده شده و نیرو‌های آتش‌نشانی ناچار به شست‌وشوی بخش‌های وسیعی از مسیر شده‌اند تا از بروز حوادث بیشتر جلوگیری شود.

وی با هشدار به رانندگان، خواستار احتیاط بیشتر در محدوده سرراس شد و افزود: فاصله مرکز آتش‌نشانی منوجان با محور بین‌المللی کهنوج–منوجان زیاد است و احداث یک ایستگاه آتش‌نشانی در محدوده روستای سرراس ضروری است.

شاورزی همچنین به مخاطرات تردد دانش‌آموزان در این مسیر اشاره کرد و گفت:به‌دلیل نبود پل زیرگذر یا روگذر، ایمنی لازم برای عبور دانش‌آموزان فراهم نیست و هر لحظه احتمال وقوع حادثه وجود دارد.

با توجه به تکرار سوانح در این محور، مسئولان ذی‌ربط باید نسبت به ایمن‌سازی مسیر، احداث زیرساخت‌های امدادی، و ساماندهی تردد سوخت‌بران اقدامات عاجل انجام دهند.