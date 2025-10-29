باشگاه خبرنگاران جوان - دور پلی آف انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در شرایطی با صعود دو تیم قطر و عربستان به جام جهانی همراه بود که این دو کشور میزبان بازی‌های حساس و تعیین کننده انتخاب شدند؛ انتخابی که هیچ توجیه منطقی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا نداشت.

عربستان با تساوی بدون گل برابر عراق مسافر جام جهانی شد و قطر در خانه امارات را شکست داد و به این مهم رسید.

در هر دو بازی، تیمی که صعود کرد از مزیت میزبانی برخوردار بود؛ این در شرایطی است که بازی‌ها باید در زمین بی‌طرف برگزار می‌شد. علاوه بر این، هر دو تیم میزبان از سه روز استراحت اضافی نسبت به حریفان خود سود برده بودند.

کارلوس کی‌روش، سرمربی عمان، نیز در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی گفت: من ۴۰ سال در فوتبال کار کرده‌ام و این بازی جوانمردانه نیست. به عنوان یک مربی، باید این را بپذیرم و بازیکنانم نیز باید آن را بپذیرند.

سایت معتبر "اتلتیک" درباره این اتفاق نوشت:

طبق مقررات کتابچه راهنمای فیفا، این دور از رقابت‌ها باید به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شد یا به صورت تک بازی در ورزشگاه بی‌طرف. با توجه به شکایات عمومی از سوی فدراسیون‌های فوتبال، محل برگزاری مسابقات نه به صورت تصادفی قرعه‌کشی شده بود و نه ظاهراً با توافق تعیین شده بود.

اگرچه طرف‌های منطقه پذیرفته بودند که عربستان میزبان جام جهانی ۲۰۳۴، و قطر میزبان ۲۰۲۲ بهترین امکانات را دارند، اما مربیان حریفان‌شان این سوال را مطرح کردند که چرا به هر دو کشور اجازه داده شده است که بازی‌های دور چهارم خود را در خانه انجام دهند.

عربستان و قطر چقدر در AFC مسلط هستند؟

با وجود وسعت زیاد بزرگ‌ترین قاره جهان، با قدرت‌های منطقه‌ای ژاپن و کره جنوبی (خاور دور) و ایران (خاورمیانه)، نفوذ در ساختار حاکمیتی AFC به طور فزاینده‌ای در اطراف کشور‌های خلیج فارس متمرکز است.

شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس این نهاد بحرینی است (کشوری که متحد نزدیک عربستان است)، در حالی که یاسر المسیحل معاون ارشد رئیس، و عادل عزت رئیس کمیته مالی سعودی هستند.

هانی بالان رئیس کمیته مسابقات قطری است. علاوه بر این، بخش عمده‌ای از حمایت‌های مالی از شرکت‌های حوزه خلیج فارس، از جمله گروه رسانه‌ای beIN متعلق به قطر، هواپیمایی قطر و قطرانرژی و آرامکو متعلق به عربستان تأمین می‌شود.

مراسم اهدای جوایز سال آسیا در شهر نئوم، ابرشهری در صحرای عربستان که بخش اصلی چشم‌انداز ۲۰۳۰ را تشکیل می‌دهد، اهدا و جدیدترین کنفرانس روسای جمهور و دبیران کل AFC در ریاض، پایتخت عربستان برگزار شد.

عربستان همچنین میزبان مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا در فصل قبل و این فصل خواهد بود.

مقامات چندین کشور دیگر AFC که به صورت ناشناس صحبت کردند تا مسائل را صادقانه مورد بحث قرار دهند، به اتلتیک گفتند که آنها نگران سطح قدرت کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس در کنفدراسیون آسیا هستند.

اتلتیک در پایان نوشت کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال فیفا به درخواست این رسانه برای پاسخ‌گویی درباره این شرایط نابرابر پاسخی ندادند.