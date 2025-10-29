باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- فاطمه محمدیسرشت، مسئول فرزندخواندگی بهزیستی استان تهران در جمع خبرنگاران درباره روند فرزندخواندگی در این استان گفت:در مرحله نخست، خانوادههای متقاضی باید در سامانه ملی فرزندخواندگی ثبتنام کنند. پس از ثبتنام، متقاضیان بر اساس محل سکونت به یکی از ۱۶ شهرستان استان تهران ارجاع داده میشوند و کارشناس بهزیستی موظف است ظرف یک هفته برای خانواده، وقت مصاحبه اولیه تعیین کند.
بررسی شرایط اولیه متقاضیان
وی افزود: در مصاحبه اولیه، خانواده یا پذیرفته میشود یا رد میشود. در صورت پذیرش، شرایط شغلی، زندگی و تمکن مالی آنان بررسی میشود تا مشخص گردد آیا میتوانند در فرآیند فرزندخواندگی باقی بمانند یا خیر.
در صورت تداوم حضور خانواده در فرآیند، مراحل بعدی شامل دریافت گواهی سوءپیشینه، معاینات پزشکی قانونی، مشاوره و بازدید منزل انجام میشود و پس از تأیید نهایی، کودک مناسب به خانواده معرفی میشود.
محمدیسرشت تأکید کرد: در هر مرحله، اگر مشکلی برای خانواده ایجاد شود، از روند فرزندخواندگی خارج خواهد شد.
آمار فرزندخواندگی در استان تهران
وی گفت: در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، سالانه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ کودک به خانوادههای متقاضی معرفی شدهاند، در حالی که میانگین خانوادههای متقاضی حدود ۲۰۰۰ خانواده در سال است.
محمدیسرشت عنوان کرد: تعداد فرزندان پسر معرفیشده بیشتر از دختران است و البته تقاضا برای پسر نیز بالاست؛ بنابراین خانوادهها معمولاً در نوبت طولانی قرار نمیگیرند.
مدت زمان فرایند واگذاری
وی توضیح داد: اگر خانوادهای تمام مراحل را بهدرستی طی کند، در صورت متقاضی بودن فرزند پسر، حدود دو ماه و در صورت متقاضی بودن فرزند دختر، حدود چهار تا پنج ماه میتواند فرزند خود را تحویل بگیرد. طی سه تا چهار سال اخیر، سرعت و دقت فرایند در استان تهران بهبود یافته و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
نحوه برگزاری کمیتههای فرزندخواندگی
محمدیسرشت درباره نحوه تشکیل کمیتهها گفت: در چهار شهرستان بزرگ یعنی تهران، ری، شمیرانات و شهریار بهدلیل تعداد بالای خانوادههای متقاضی، کمیتههای مستقل برگزار میشود، اما کمیته سایر شهرستانها در مرکز استان تهران تشکیل میگردد.
وی افزود: بهطور کلی، در هفته سه روز کمیته فرزندخواندگی برگزار میشود که دو روز مربوط به واگذاری و یک روز برای بررسی وضعیت خانوادهها است.
پیشکمیتهها و بررسی شرایط اولیه
مسئول فرزندخواندگی بهزیستی استان تهران گفت: در هر شهرستان ابتدا پیشکمیتهای برای بررسی اولیه تشکیل میشود و خانوادههای تأییدشده سپس به کمیته استانی ارجاع داده میشوند. تنها خانوادههایی که تمام شرایط را دارا باشند، در این مرحله پذیرفته میشوند.
تمکن مالی و تعهدات قانونی خانوادهها
محمدیسرشت در ادامه درباره تمکن مالی خانوادههای متقاضی توضیح داد:اینگونه نیست که الزاماً خانواده باید صاحبخانه یا دارای ثروت زیاد باشد، اما باید تمکن مالی لازم برای نگهداری از فرزند را داشته باشد.
وی افزود: آنچه در قانون آمده، تعهد اموال به شرط تملیک است؛ یعنی اگر خانواده دارایی دارد، باید در دفترخانه بهصورت وصیت ثبت کند که یکسوم اموال خود را به فرزند بسپارد. البته در مواردی، قاضی ممکن است تصمیم بگیرد که یک ملک به نام کودک منتقل شود. این موضوع بستگی به نظر قاضی دارد.
بیمه عمر به نفع فرزند
محمدیسرشت خاطر نشان کرد: خانوادهها باید فرزند را بیمه عمر کنند؛ به این معنا که خانواده به نفع فرزند و فرزند به نفع خانواده بیمه میشوند تا امنیت مالی و آینده کودک تضمین شود.