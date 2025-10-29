باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حماس از میانجی‌های توافق آتش‌بس خواسته است تا اسرائیل را برای توقف حملاتش و پایبندی به این توافق تحت فشار قرار دهند و در عین حال آمریکا را به همدستی در کمک به اسرائیل برای «تحمیل واقعیت‌های جدید با زور» در غزه متهم کرده است.

این گروه فلسطینی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تشدید تنش خائنانه علیه مردم ما در غزه، نیت آشکار اسرائیل برای تضعیف توافق آتش‌بس و تحمیل واقعیت‌های جدید با زور، تحت پوشش همدستی آمریکا را آشکار می‌کند که به دولت فاشیست نتانیاهو پوشش سیاسی برای ادامه جنایاتش می‌دهد. مواضع جانبدارانه دولت آمریکا به نفع اشغال، مشارکت واقعی در خونریزی کودکان و زنان ما و تشویق مستقیم به ادامه تجاوز است.»

این جنبش افزود: «این جنبش همچنین از میانجی‌ها و ضامن‌ها می‌خواهد تا مسئولیت کامل خود را در قبال این تجاوز رو به افزایش بر عهده بگیرند و فوراً به دولت اشغالگر فشار بیاورند تا قتل عام‌های خود را متوقف کند و به طور کامل به مفاد توافق پایبند باشد.»

منبع: الجزیره