\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u06cc\u0645\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u062c\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u062e\u0637 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0633\u0648\u0645 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06af\u0631 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0637\u06cc \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u06a9\u0646\u062f\u060c \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u06cc\u0645\u0646 \u0628\u0627 \u0647\u0645\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n