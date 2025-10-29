باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حمایت قاطع مقاومت یمن از حزب‌الله لبنان + فیلم

نیروی مقاومت یمن با تمام توان پشت حزب‌الله لبنان ایستاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ خبرنگار یمنی در مصاحبه با مجری برنامه «خط مقاومت» از شبکه سوم سیما گفت: اگر اسرائیل طی روزهای آینده به لبنان حمله کند، نیروهای نظامی یمن با همه توان به اسرائیل حمله می‌کنند.

