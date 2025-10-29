مقامات طالبان با رد مسئولیت در قبال فعالیت‌های «تحریک طالبان پاکستان»، این گروه را یک مشکل داخلی پاکستان خواندند و در واکنش به تهدیدات اخیر اسلام‌آباد هشدار دادند که در صورت هرگونه حمله، کابل هدف بعدی موشک‌های آنان نخواهد بود و آنها مستقیماً اسلام‌آباد را هدف خواهند گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- رادیو و تلویزیون ملی افغانستان به نقل از هیئت طالبان گزارش داد: مذاکرات اخیر میان افغانستان و پاکستان در استانبول به دلیل خواسته‌های غیرمنطقی طرف پاکستانی پیشرفتی نداشته است.

در این گزارش تأکید شده که گروه تی‌تی‌پی پیش از حاکمیت امارت اسلامی نیز فعالیت داشته و یک مشکل داخلی پاکستان است. هیئت مذاکره‌کننده طالبان همچنین اعلام کرد که افغانستان متعهد است از خاک این کشور علیه پاکستان یا هیچ کشور دیگری سوءاستفاده نشود.

طالبان از پاکستان خواسته اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در خاک این کشور انجام دهد تا از ورود هرگونه تهدید به خاک افغانستان جلوگیری شود. احترام به حریم هوایی افغانستان و تفکیک میان سیاست و تجارت از دیگر خواسته‌های طالبان از پاکستان عنوان شده است.

این در حالی است که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در پی شکست مذاکرات استانبول با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد اسلام‌آباد در برابر حملات مرزی و اقدامات تروریستی سکوت نخواهد کرد و در صورت ادامه تنش‌ها، پاسخی کوبنده و پشیمان‌کننده خواهد داد.

در مقابل، عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت کشور طالبان نیز هشدار داد هرگونه اقدام نظامی علیه افغانستان با پاسخ سخت و مستقیم روبه‌رو خواهد شد. وی گفت: «درست است که ما سلاح اتمی نداریم؛ اما اگر پاکستان حمله کند، تلافی خواهیم کرد و اگر کابل هدف قرار گیرد، اسلام‌آباد هدف بعدی ما خواهد بود.»

