ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه هیأت دولت در روز چهارشبه ۷ آبان، درباره فناوی کوانتومی خبرهایی را ارائه کرد و گفت: فناوری کوانتومی به واسطه ماهیتی که دارد نیازمند زیرساختهای فراوانی است. در کشور ما هم اقدامات زیرساختی اتفاق افتاده است، اما هنوز به مرحلهای از تجاریسازی برای استفاده عموم مردم نرسیده است. البته نگاه کلی ما این است که نباید از فناوری روز دنیا عقب بمانیم و درحال حاضر که با شما صحبت میکنم، به دلیل بهرهبری کمتر از انرژی، بهترین تصمیم برای زیرساختهای کشور است؛ و به همین دلیل کوچ از فیبرهای مسی به سمت فیبر نوری، بهترین تصمیمی بود که میتوانستیم برای مباحث زیرساختی کشور بگیریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص برخی شکایتهای مردمی از هزینههای سنگین مجهزشدن ساختمانها به فیبر نوری توضیح داد: براساس مصوبهای که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی داریم؛ مشوقهایی را برای استقبال مردم از فیبر نوری و مجهز شدن آنها، به این امکان، در نظر گرفتهایم. قاعدتا در شرایطی، ممکن است مردم از اپراتورها، خدمات ویژهای را طلب کنند که در آن صورت براساس تعرفههای موجود ارزش افزودهای را پرداخت خواهند کرد. شهروندان میتوانند از طریق تماس با سامانه ۱۹۵، مسائل را با ما به اشتراک بگذارند.
هاشمی درخصوص متناسبسازی تعرفههای اینترنتی، اطلاع داد: حدود ۶۵ درصد هزینههای کاربران کشور، هزینههای ارزی است و اصلا هزینههای توسعه ارتباطات در کشور افزایش پیدا کرده است. اما سیاستهای کلی دولت که به سازمان تنظیم مقررات رادیویی هم ابلاغ شده این است که هزینههای اضافی به مردم تقبل نشود.
