در دیداری میان معاون اداره مبارزه با مواد مخدر طالبان و رئیس بخش سیاسی یوناما، نمایندگان سازمان ملل از فرمان رهبر طالبان برای محو مواد مخدر قدردانی کردند.

«عبدالمتین قانع»، سخنگوی وزارت کشور طالبان، در شبکه ایکس اعلام کرد که «محمد قاسم خالد»، معاون مبارزه با مواد مخدر، با «اسکات اسمیت»، رئیس بخش سیاسی یوناما و هیئت همراه او، دیدار و گفتوگو کردهاند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان سازمان ملل متحد در این دیدار از دستور «هبتالله آخندزاده»، رهبر طالبان، برای محو کامل مواد مخدر قدردانی و اقدامات انجامشده در این زمینه را قابلقدر توصیف کردند.
معاون اداره مبارزه با مواد مخدر طالبان نیز در این دیدار تأکید کرد که افغانستان برخورد جدی با مواد مخدر دارد و به هیچکس اجازه کشت، قاچاق، خرید و فروش این مواد داده نمیشود. وی با اشاره به جهانی بودن چالش مواد مخدر، خواستار تقویت همکاریهای بینالمللی شامل آموزشهای حرفهای، تأمین کشت جایگزین برای کشاورزان و مداوای معتادان شد.
در پایان این دیدار، هر دو طرف بر تقویت همکاریهای دوجانبه و تداوم تعاملات برای مقابله با مواد مخدر تأکید کردند.