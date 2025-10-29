باشگاه خبرنگاران جوان -

نشان فتح یکی از معتبرترین و برجسته‌ترین نشان‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان نمادی از قدردانی و تجلیل از فرماندهان و رزمندگان نیرو‌های مسلح شناخته شده و به دلیل مشارکت در عملیات‌های موفق و پیروزمندانه به افراد اعطا می‌شود و این نوجوان، آن نشان را دریافت کرد.

در آستانه هفته بسیج دانش‌آموزی، روز شهادت محمدحسین فهمیده و روز نوجوان با حسن فهمیده برادر شهیدان محمدحسین و داوود فهمیده به گفت‌و‌گو نشستیم.

هر کجا امام بگوید، همان‌جا می‌روم

برای نوجوانان درباره برادر شهیدتان محمدحسین بگویید. او را برای نوجوانان چگونه تعریف می‌کنید؟

سلام بر روح بلند شهیدان راه حق، و درود بر نوجوانی که با قلب کوچک و ایمانی بزرگ، تاریخ یک ملت را ورق زد. در آستانه گرامیداشت روز نوجوان یاد آن بزرگ‌مرد کوچک و تمام دانش‌آموزان شهید را گرامی می‌دارم. محمدحسین در شانزدهم آذرماه ۱۳۴۶، در ماه محرم، در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود. از همان دوران کودکی همراه پدر و مادر در مساجد و هیئت‌های مذهبی حضور داشت و این امر باعث شد که نور ایمان در وجودش تجلی یابد. همان گونه که در خاطرات پدر بزرگوار، مادر معظم و اعضای خانواده آمده، محمدحسین از همان سال‌های نوجوانی گوش‌به‌فرمان رهبر کبیر انقلاب بود و در روز‌های پیش از پیروزی انقلاب، با شجاعت در فعالیت‌های انقلابی حضور داشت. علی‌رغم نگرانی‌های پدر و مادر برای حضور محمدحسین در جامعه به‌خاطر سن کم او، همواره بر اطاعت امام و پایداری بر مواضع انقلابی خود استوار بود. پس از مهاجرت خانواده به کرج، فعالیت‌های انقلابی‌اش را با جدیت ادامه داد. بر اساس خاطرات مادر بزرگوارمان، پیش از حضور در خرمشهر، برای دفاع از اسلام و کشور عزیزمان به پاوه در کردستان رفت تا در برابر دشمنان انقلاب بایستد. مأموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، او را به خانه بازگرداندند و از مادر خواستند تعهد دهد تا مانع خروجش از شهر شود.

اما محمدحسین با قلبی سرشار از ایمان گفت: «مادر! هیچ برگه‌ای را امضا نکن، تعهد نده... هر کجا امام بگوید، همان‌ها می‌روم». همان ایمان قوی وی، مقدمه پروازش شد.

شناسنامه‌اش را دست‌کاری کرد تا بتواند راهی شود

با آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹، برای مقابله با دشمنان و حضور در جبهه، شناسنامه‌اش را دست‌کاری کرد تا بتواند راهی شود. مسافت طولانی را پیمود و خود را به خرمشهر قهرمان رساند. در آنجا به‌عنوان یکی از نیرو‌های گروه هاشمی تهران در خط مقدم نبرد حضور یافت و در همان جا به فیض شهادت نائل شد. پس از شهادتش، رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره)، پیامی تاریخی فرستادند که تا ابد در حافظه ملت ایران زنده است: «رهبر ما آن طفل دوازده‌ساله‌ای است که با قلب کوچک خود که ارزشش از صد‌ها زبان و قلم ما بزرگ‌تر است، با نارنجک، خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید»

از همان جا بود که دیگر اسم محمدحسین بر سر زبان‌ها افتاد؟

در همان سال، خانواده‌مان به دعوت حضرت امام به بیت ایشان شرفیاب شد و اولین دیدار خانواده شهیدان انقلاب اسلامی با امام خمینی (ره) رقم خورد. در دهه شصت، تصویر محمدحسین بر اسکناس‌های رسمی کشور نقش بست. بر اسکناس‌های ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ریالی که به مدت ۱۰ سال در گردش بود و امروز در موزه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شود.

درباره نشان فتح هم می‌گویید؟

در پنجم مهرماه ۱۳۶۸، نخستین نشان فتح درجه یک طلایی کشور به افتخار این نوجوان شهید، توسط مقام معظم رهبری و در کنار فرماندهان قرارگاه مرکزی کربلا به خانواده‌مان اهدا شد. همچنین در دهه هفتاد، چندین بار خانواده شهید با رهبر معظم انقلاب دیدار خصوصی داشتند.

درباره ثبت‌شدن روز شهادت ایشان به نام روز نوجوان بگویید؟

به استناد مصوبه ۱۱ شهریور ۱۳۷۶ شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی روز هشتم آبان‌ماه به نام روز نوجوان - شهادت محمدحسین فهمیده در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

رهبر معظم انقلاب هم نگاه ویژه‌ای به شهید محمدحسین فهمیده دارند. دراین‌خصوص بفرمایید.

در هشتم آبان سال ۱۳۷۷، مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در هزارمین خطبه‌های نمازجمعه تهران فرمودند: او سیزده ساله بود، اما با رشد، باشعور، بااراده و مصمّم، که کشور خود را می‌شناخت، امام خود را می‌شناخت، دشمن خود را می‌شناخت، اهمّیّت وجود و فعّالیّت خود را هم می‌شناخت و رفت این سرمایه را تقدیم عزّت کشور و آیندهٔ انقلاب و منافع و مصالح مردم کرد. جسم او رفت؛ امّا روحش زنده ماند، یادش ابدی شد و خاطره‌اش به‌صورت اسطوره درآمد. این الگوست.

نوجوان انقلابی و باایمان می‌تواند آینده‌ساز ایران اسلامی باشد

چقدر به این الگو بودن شهید فهمیده در فعالیت‌ها و اقدامات در کشور توجه شده است؟

از دهه هفتاد تا کنون، هر ساله همایش‌ها، برنامه‌ها و یادواره‌های متعدد در سراسر کشور با محوریت شهید فهمیده و گرامیداشت ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز برگزار می‌شود تا نوجوانان و جوانان عزیز کشور بدانند که نوجوان انقلابی و باایمان می‌تواند آینده‌ساز ایران اسلامی باشد. در طی چهل سال گذشته برنامه‌های تلویزیونی از جمله مستند رهبر روح‌الله سریال بچه‌های بهشت، پویانمایی شجاع مرد کوچک برای معرفی شهید محمدحسین فهمیده به‌عنوان الگو برای نوجوانان پخش شد.

فیلم سینمایی شهید فهمیده تولید شود

شایسته است که هنرمندان انقلابی و سیمای جمهوری اسلامی ایران تولید فیلم سینمایی این نوجوان سیزده‌ساله را در دستور کار خود قرار دهند. نام و راه محمدحسین فهمیده، الهام‌بخش بزرگ‌ترین مردان این سرزمین نیز بوده است.

جمله آخر

سخنان شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی درباره او، آرام‌بخش دل‌های خانواده‌های شهدا و ملت ایران بود.

منبع: فارس