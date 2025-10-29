سیل ناشی از طوفان ملیسا ۲۵ نفر را در شهر ساحلی پتی-گوآو کشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شهردار محلی روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس (AP) گفت که سیل ناشی از طوفان ملیسا از نوع درجه ۵، ۲۵ نفر را در شهر ساحلی پتی-گوآو کشته است.

به گفته مقامات محلی، پس از آنکه طوفان باعث طغیان رودخانه لا دیگو و جاری شدن سیل در خانه‌های اطراف شد، ده جسد در نزدیکی آن پیدا شد. شهردار افزود که ده‌ها نفر همچنان زیر آوار گرفتار هستند.

در همین حال، طوفان با عبور از کارائیب، به طوفان درجه ۳ کاهش یافت و روز سه‌شنبه به جامائیکا رسید و به سمت کوبا حرکت کرد. این طوفان خسارات گسترده‌ای در هر دو کشور ایجاد کرد و جامائیکا کل کشور را به عنوان "منطقه فاجعه" تعیین کرد. انتظار می‌رود طوفان با حرکت بیشتر در سراسر اقیانوس اطلس ضعیف‌تر شود.

