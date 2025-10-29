حمله اسرائیل در نزدیکی بیت لاهیا در شمال غزه یک شهید بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک منبع در بیمارستان الشفاء به الجزیره گفت که در حمله هوایی اسرائیل که محله السلاطین در جنوب غربی بیت لاهیا را هدف قرار داد یک نفر شهید شده است.

این منطقه نزدیک به مرز موسوم به "خط زرد" است؛ مرزی که نیرو‌های اسرائیلی به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس از غزه عقب‌نشینی کرده‌اند.

ارتش اسرائیل برای توجیه نقض آتش بس خود مدعی شد که یک "انبار تسلیحات زمینی و هوایی که تهدیدی فوری برای منطقه محسوب می‌شود" را هدف قرار داده است.

اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۰۰ نفر را در غزه به شهادت رسانده و صد‌ها نفر را زخمی کرده است، زیرا همچنان به نقض آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده با حماس ادامه می‌دهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نقض آتش بس ، جنگ غزه
