سردار غلامرضا جلالی، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت که «جنگ ۱۲ روزه برای ما حکم یک دانشگاه را داشت که توانمندیها و ظرفیتهای دفاعی کشور در حوزه پدافند غیرعامل و نظامی را به بوته آزمایش گذاشت.
وی افزود: این نبرد، نقاط قوت و ضعف ما را آشکار ساخت و فرصتی برای تقویت بخشهای مثبت و اصلاح کاستیها فراهم آورد. در این راستا، با پدیدهای نوظهور از تهدیدات ترکیبی و مبتنی بر فناوری مدرن مواجه شدیم که راهبردهای ایستا و سنتی گذشته را تا حدودی ناکارآمد میساخت.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل تأکید کرد: بنابراين رویکرد ما باید از پدافند غیرعامل سنتی به سمت سامانههای تابآور، متحرک و پویا تغییر یابد. ما در حال نهاییسازی ابعاد مختلف این تحولات هستیم.
سردار جلالی در ادامه توضیح داد: برخی الگوهای توسعه کشور در برابر این تهدیدات آسیبپذیریهایی را نشان دادند؛ به عنوان مثال، تمرکز مدیریتی در برخی حوزهها نیازمند بازنگری است. چارچوبهای کلی سیاستها بر اساس این آسیبپذیریها تنظیم و اصلاح شده و ابلاغ گردیده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون مرحله اجرای عملیاتی فرا رسیده است. برای مثال، اگر آسیبپذیری نظام بانکی ناشی از تمرکز باشد، باید الگوی غیرمتمرکز طراحی و پیادهسازی شود و سیستمهای دائم آنلاین نیز نیاز به اصلاح ساختاری دارند. در مجموع، در حال نهاییسازی و اجرای یک راهبرد جدید و مدرن در حوزه پدافند غیرعامل هستیم که قابلیتهای بسیار خوبی برای کشور ایجاد خواهد کرد و دستگاههای اجرایی باید متناسب با آن، برنامههای خاص خود را تدوین کنند.