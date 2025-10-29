باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدباقر قالیباف شامگاه سه شنبه در کنگره ملی سه هزار شهید خراسان شمالی در بجنورد اظهار کرد: امروز اگر در برابر استکبار جهانی و آمریکا ایستادهایم، این مقاومت مرهون روحیه شهادتطلبی و ایمان شهیدان است.
وی افزود: ایستادگی امروز ایران و حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور، نتیجه فرهنگ شهادت، فداکاری و مسیر شهیدان است و یاد آنان همواره راهنمای نسل امروز و آینده کشور خواهد بود.
قالیباف عنوان کرد: شهیدان تنها بخشی از تاریخ پرافتخار ما نیستند؛ آنان وجدان بیدار و چراغ راه جامعه امروز و فردای ما هستند که بر تصمیمها و اقدامات ما نظارت دارند و یاد و راه آنان، جامعه را در برابر تهدیدها و فریبکاریهای دشمن بیمه میکند.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: شهید تداوم راه و فرهنگ شهادت است و الگویی زنده و پویا برای حل مسائل امروز جامعه در همه عرصهها به شمار میرود و اگر یاد شهدا را تنها در قابها محدود کنیم به آنان جفا کردهایم.
شهدا نباید در قابها بمانند، آنان الگوهای زنده جامعهاند
وی یادآور شد: وقتی شیپور جنگ نواخته شد، مرد از نامرد شناخته و این مردان و زنان مومن این سرزمین بودند که با عشق و ایمان راه جبهه را در پیش گرفتند.
وی افزود: نسل امروز و آینده کشور مدیون صبر، استقامت و انتظار خانوادههای معظم شهداست و من توفیق دارم که در جمع مردم شهیدپرور خراسان شمالی حضور یابم و به شما خداقوت بگویم که با عشق، تلاش و خلاقیت فضای استان را برای برگزاری دومین کنگره ملی شهدا در یک سال اخیر، معنوی و نورانی کردید.
قالیباف با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: روح شهدا در این مجالس حاضر است و یاریگر ماست. آنان با ایمان به سنتهای الهی در این میدان قدم نهادند و باور داشتند که سنتهای الهی لایتغیر است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز همه ما باید باور کنیم که شهید تنها یک یادگار از گذشته نیست، بلکه استمرار مسیر الهی و یک الگوی عملی برای جامعه امروز است؛ الگویی که باید از آن برای حل مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهره گرفت.
مردم ستون اصلی انقلاب هستند
وی ادامه داد: کارشناسان و تحلیلگران تاکید دارند که امنیت، استقلال و عزت کنونی ایران به برکت فرهنگ ایثار و شهادت شهدا، جانبازان و حضور همدل مردم در برابر تهدیدهای خارجی حاصل شده است.
قالیباف ادامه داد: رژیم صهیونیستی و کشورهای همراه آمریکا همواره در پی تحمیل جنگ یا صلح تحمیلی به ملتها هستند، اما تجربه تاریخی نشان میدهد کشوری که فرهنگ شهادت را انتخاب کرده، هرگز تسلیم نخواهد شد و به اسارت در نمیآید.
وی ادمه داد: امروز ایران در امنیت و با استقلال مثالزدنی قرار دارد که این دستاورد مرهون خون پاک شهدا، جانبازان دلاور و حضور آگاهانه مردم غیور از تمام مذاهب و اقشار است.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مرزهای جغرافیایی و اعتقادی کشور در برابر دشمنان متحد و یکپارچه ایستادهاند و خطای محاسباتی دشمنان با حضور مردم همدل و همراه با ولی فقیه، خنثی شد.
وی بیان کرد: در این مسیر، مردم ستون اصلی انقلاب بوده و در رویدادهایی مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر از شرف، امنیت و عزت کشور دفاع کردهاند.
قالیباف اضافه کرد: همچنین باور به فرهنگ شهادت، بهعنوان یک عامل بنبستشکن، در عرصههای اقتصادی و اجتماعی کشور میتواند راهگشای موفقیت و عبور از چالشها باشد.
کنگره ملی سه هزار شهید خراسان شمالی از جمله برنامههای شاخص فرهنگی و ارزشی کشور است که با هدف تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، پاسداشت مقام والای شهیدان و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان برگزار میشود.
نخستین دوره این کنگره در سال ۱۳۹۷ با حضور مقامات عالیرتبه کشوری در بجنورد برگزار شد و مورد استقبال گسترده مردم و خانوادههای شهدا قرار گرفت.
دومین دوره این کنگره با محوریت «تداوم راه شهدا، تحقق دولت اسلامی» و با مشارکت نهادهای فرهنگی، نظامی، آموزشی و مردمی از ششم آبانماه ۱۴۰۴ در استان آغاز شده است. در این رویداد، اجلاسیههای تخصصی مربوط به شهدای دانشآموز، فرهنگی، روحانی، عشایر، بانوان و اصناف در شهرستانهای مختلف برگزار و یاد و خاطره سه هزار شهید استان خراسان شمالی گرامی داشته میشود.
برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری، اجرای برنامههای میدانی و مردمی، نشستهای اندیشهورزی، و انتشار آثار مکتوب مرتبط با شهدای استان از دیگر محورهای این کنگره ملی است که با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه حضرت جوادالائمه (ع)، ادارهکل آموزشوپرورش و استانداری خراسان شمالی در حال اجراست.
منبع ایرنا