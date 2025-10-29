باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رئیس دیدهبان هستهای سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به آسوشیتدپرس مدعی شد که به نظر نمیرسد ایران به طور فعال اورانیوم را غنیسازی کند، اما آژانس اخیراً تحرکات جدیدی را در سایتهای هستهای این کشور شناسایی کرده است.
رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که با وجود عدم دسترسی به سایتهای هستهای ایران، بازرسان هیچ فعالیتی از طریق ماهواره ندیدهاند که نشان دهد ایران تولید اورانیوم غنیشده خود را فراتر از آنچه قبل از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در ماه ژوئن جمعآوری کرده بود، تسریع کرده است.
گروسی در مصاحبهای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: "با این حال، مواد هستهای غنیشده با غلظت ۶۰ درصد هنوز در ایران است و این یکی از نکاتی است که ما در مورد آن بحث میکنیم، زیرا باید به آنجا برگردیم و تأیید کنیم که این مواد در آنجا وجود دارد و به هیچ کاربرد دیگری منحرف نمیشود. این بسیار بسیار مهم است. "
گروسی مدعی شد: با این حال، بازرسان شاهد تحرکاتی در اطراف سایتهایی بودهاند که ذخایر در آنها نگهداری میشوند. بدون دسترسی بیشتر، آژانس بینالمللی انرژی اتمی مجبور شده است به تصاویر ماهوارهای تکیه کند که فقط میتواند تا حدی این موضوع را نشان دهد.
گروسی همچنین مدعی شد که این ذخایر میتواند به ایران اجازه دهد تا ۱۰ بمب هستهای بسازد در صورتی که تصمیم به تسلیحاتی کردن برنامه خود بگیرد.
این در حالی است که ایران مدتهاست که اعلام کرده برنامه هستهایش صلحآمیز است.
ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی ماه گذشته در قاهره توافقنامهای را امضا کردند تا راه را برای از سرگیری همکاری از جمله در مورد راههای از سرگیری بازرسیها از تأسیسات هستهای ایران، که هنوز اجرا نشده است، هموار کنند. این توافق پس از آن حاصل شد که مقامات ایرانی پس از جنگ با اسرائیل که در آن ایالات متحده چندین سایت هستهای ایران را هدف قرار داد، تمام همکاریهای خود را با دیدهبان هستهای سازمان ملل به حالت تعلیق درآوردند.
گروسی گفته است که بازرسان از روز چهارشنبه در داخل ایران هستند.
منبع: آسوشیتدپرس