محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی و کشتار فلسطینیان در غزه

سخنگوی وزارت امور خارجه حملات هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف در جنوب، مرکز و شمال نوار غزه و هدف قرار دادن خیمه‌های آوارگان فلسطینی را که منجر به شهید و مجروح شدن ده‌ها فلسطینی از جمله تعداد زیادی کودک معصوم شده است، به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سابقه رژیم صهیونیستی در نقض فاحش همه قواعد و هنجار‌های حقوقی و اخلاقی، تصریح کرد: حملات ۲۴ ساعت گذشته رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه که با دستور مستقیم نخست‌وزیر این رژیم و با نقض آشکار تفاهم آتش‌بس در حال وقوع است، نشانه دیگری از نیت خاص این رژیم برای ادامه عملیات نسل‌کشی فلسطینیان است و این وضعیت مسئولیت همه دولت‌ها طبق "کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌کشی" برای توقف جنایات این رژیم و محاکمه و مجازات جنایتکاران را دو چندان می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به تداوم نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در فلسطین اشغالی در سایه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از این رژیم، بر مسئولیت ویژه ضامنان آتش‌بس برای مهار جنگ‌افروزی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، رژیم صهیونیستی
