محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی و کشتار فلسطینیان در غزه

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سابقه رژیم صهیونیستی در نقض فاحش همه قواعد و هنجارهای حقوقی و اخلاقی، تصریح کرد: حملات ۲۴ ساعت گذشته رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع غزه که با دستور مستقیم نخستوزیر این رژیم و با نقض آشکار تفاهم آتشبس در حال وقوع است، نشانه دیگری از نیت خاص این رژیم برای ادامه عملیات نسلکشی فلسطینیان است و این وضعیت مسئولیت همه دولتها طبق "کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسلکشی" برای توقف جنایات این رژیم و محاکمه و مجازات جنایتکاران را دو چندان میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به تداوم نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در فلسطین اشغالی در سایه حمایتهای همهجانبه آمریکا از این رژیم، بر مسئولیت ویژه ضامنان آتشبس برای مهار جنگافروزی و نسلکشی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت