آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل حملات اسرائیل به غزه را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد «کشتار غیرنظامیان در غزه، از جمله بسیاری از کودکان، به دلیل حملات هوایی اسرائیل در روز گذشته» را محکوم کرد.

استفان دوجاریک در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت: «او تمام اقداماتی را که آتش‌بس را تضعیف می‌کند و جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد، محکوم می‌کند.»

دوجاریک گفت: «گوترش همچنین تأکید کرد که تعهدات برای حفظ آتش‌بس باید رعایت شود و از هرگونه عملی که به غیرنظامیان آسیب می‌رساند یا مانع کمک‌های بشردوستانه می‌شود، باید اجتناب شود. دبیرکل از تلاش‌های دیپلماتیک مداوم مصر، قطر، ترکیه و ایالات متحده که مشارکت آنها در حفظ توافق، جلوگیری از تشدید بیشتر درگیری‌ها و افزایش دسترسی بشردوستانه حیاتی بوده است، قدردانی می‌کند.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: نقض آتش بس ، سازمان ملل
