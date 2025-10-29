بقایی با استقبال از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در تقبیح تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کوبا، ادامه اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه این کشور را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با استقبال از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تقبیح تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کوبا، ادامه اعمال تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا علیه جمهوری کوبا را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کوبا که بیش از شش دهه است حقوق بنیادین مردم کوبا و توسعه این کشور را هدف قرار داده، نه تنها نقض فاحش اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل است بلکه به دلیل آثار و تبعات آن بر بهره‌مندی مردم کوبا از حقوق بنیادین بشر، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام همبستگی جمهوری اسلامی ایران با دولت و مردم کوبا در برابر سیاست ارعاب و فشار آمریکا، حمایت اکثریت قریب به اتفاق کشور‌ها از قطعنامه مزبور را نشانه روشنی از مخالفت جامعه بین‌المللی با قلدرمآبی و قانون‌شکنی آمریکا دانست و تصریح کرد: آسیب‌ها و خسارات وارده به کوبا به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا موجد مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا است و این کشور باید به‌خاطر ارتکاب این اقدامات مجرمانه پاسخگو باشد.

