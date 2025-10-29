مقام قطری گفت که کشورش در حال تعامل با نمایندگان ایران و آمریکا برای از سرگیری مذاکرات بین واشنگتن و تهران در مورد برنامه هسته‌ای ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر اعلام کرد که دوحه در حال تعامل با نمایندگان ایران و ایالات متحده برای از سرگیری مذاکرات بین واشنگتن و تهران در مورد حل و فصل وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.

نخست وزیر قطر در سخنرانی خود در شورای روابط خارجی گفت: «هیچ مسابقه هسته‌ای وجود ندارد و ایران حق دارد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را برای تولید برق یا هر چیز دیگری در چارچوب قوانین بین‌المللی توسعه دهد و برای ما نگران‌کننده است که گاهی اوقات لفاظی‌هایی در مورد تشدید تنش‌ها می‌شنویم. ما در تلاشیم تا با ایالات متحده و با ایرانی‌ها تعامل کنیم تا مطمئن شویم که مذاکرات بین دو کشور به حالت عادی برمی‌گردد. زیرا من معتقدم، هنگامی که مذاکرات بین ایران و ایالات متحده به طور جدی آغاز شود، می‌توانیم به توافق برسیم.»

منبع: تاس

