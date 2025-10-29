بهنود نصرتی به مدال برنز دسته ۸۸ کیلوگرم وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهنود نصرتی در دسته ۸۸ کیلوگرم وزنه برداری پسران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ در دوضرب با مهار وزنه ۱۷۳ کیلوگرمی برنزی شد.

او در حرکت اول تا سوم یکضرب موفق به مهار وزنه‌های ۱۴۵ و ۱۴۷ کیلوگرمی نشد و اوت شد.

برچسب ها: وزنه برداری ، وزنه بردار ، بازی های جوانان آسیا
خبرهای مرتبط
پرچمدار ایران تغییر کرد/ علی داودی به بازی‌های کشور‌های اسلامی نمی‌رود
علی داوودی: در آینده جبران می‌کنم/ در مسابقه کتفم درد شدیدی گرفت
دختر وزنه‌بردار ایران به مدال برنز رسید
عجیب‌ترین مدال ۲۰ سال اخیر فوق‌سنگین وزنه‌برداری جهان
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
پشت قهرمانی وزنه برداری در جهان؛ سرمایه هایی که هدر رفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتیجه دلار‌های نفتی/ صعود عربستان و قطر به جام جهانی زیر سوال رفت
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
طلسم‌شکنی تکواندوکار جوان؛ زندی ایران را پس از ۱۰ سال صاحب طلا کرد
مدال طلای جودو بر گردن دختر ایران
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
زندی به فینال تکواندوی قهرمانی جهان راه یافت
دختران والیبال ایران طلایی شدند
هافبک جنجالی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
اوسمار با پرسپولیس به تبریز رفت؛ معارفه سرمربی جدید در جمع بازیکنان
وحید کاظمی داور بازی تراکتور - پرسپولیس/ عرب‌براقی داور VAR شد
آخرین اخبار
بازی‌های آسیایی جوانان؛ بُرد درخشان پدیده تنیس‌روی میز ایران و قطعی شدن مدال برنز
قهرمانی دختران فوتسالیست ایرانی در قاره کهن
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم‌های ملی دختران و پسران والیبال ایران
لیست نهایی شاگردان شمسایی اعزامی به عربستان
پایان کار نمایندگان کشتی آزاد ایران با کسب مدال‌های رنگارنگ در بازی‌های آسیایی جوانان
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
دومین برد تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در مسابقات جهانی
دختران والیبال ایران طلایی شدند
برگزاری جلسه هیأت رئیسه انجمن کرلینگ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی
سلام نظامی دختران فوتسالیست به سرود ملی ایران + فیلم
عادل غلامی: افتخارآفرینی در عرصه ورزش یکی از رسالت‌های ما است + فیلم
مرتضی حاج ملامحمدی به مدال طلا دست یافت + فیلم
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
مدال طلای جودو بر گردن دختر ایران
تاریخ‌سازی بنیامین فرجی با قطعی کردن مدال بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
اوسمار با پرسپولیس به تبریز رفت؛ معارفه سرمربی جدید در جمع بازیکنان
بررسی عملکرد فدراسیون اسکیت در مجمع عمومی؛ موفقیت‌ها باید استمرار داشته باشد
از جریمه سنگین استقلال تا تمجید ویژه از مهدی طارمی + فیلم
نتیجه دلار‌های نفتی/ صعود عربستان و قطر به جام جهانی زیر سوال رفت
تیم «پرهام مقصودلو» قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد
انگیزه بالای تیم ملی فوتسال برای قهرمانی در ریاض با انگیزه انتقام
طلسم‌شکنی تکواندوکار جوان؛ زندی ایران را پس از ۱۰ سال صاحب طلا کرد
شب تاریخی اسب دوانی ایران در فرانسه/ پیست تولوز در تصرف تی اس ویسما و نرسی د!
حاشیه‌های ترامپ و افزایش نگرانی‌ها بابت برگزاری جام جهانی در آمریکا + فیلم
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
هافبک جنجالی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
نگاهی به عملکرد ورزشکاران ایرانی در مسابقات آسیایی + فیلم
حدادی: حضور اوسمار خواسته هواداران پرسپولیس بود
حک‌شدن «گل قرن» مارادونا روی سکه‌های نقره آرژانتین
اوسمار: برای رسیدن به پیروزی باید رویای مشترک داشته باشیم