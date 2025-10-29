\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0647\u0646\u0648\u062f \u0646\u0635\u0631\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0647 \u06f8\u06f8 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0648\u0632\u0646\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u067e\u0633\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0628\u062d\u0631\u06cc\u0646 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0636\u0631\u0628 \u0628\u0627 \u0645\u0647\u0627\u0631 \u0648\u0632\u0646\u0647 \u06f1\u06f7\u06f3 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645\u06cc \u0628\u0631\u0646\u0632\u06cc \u0634\u062f.\n\u0627\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0627\u0648\u0644 \u062a\u0627 \u0633\u0648\u0645 \u06cc\u06a9\u0636\u0631\u0628 \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0628\u0647 \u0645\u0647\u0627\u0631 \u0648\u0632\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06f1\u06f4\u06f5 \u0648 \u06f1\u06f4\u06f7 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645\u06cc \u0646\u0634\u062f \u0648 \u0627\u0648\u062a \u0634\u062f.