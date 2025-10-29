قائم مقام وزیر کشور از برگزاری هفتمین نشست کارگروه امنیتی مشترک بین وزارت کشور ایران و وزارت امور داخلی ترکیه و امضای تفاهم‌نامه امنیتی بین دو کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان قائم مقام وزیر کشور  از برگزاری هفتمین نشست کارگروه امنیتی مشترک بین وزارت کشور ایران و وزارت امور داخلی ترکیه و امضای تفاهم‌نامه امنیتی بین دو کشور خبر داد و گفت: این نشست با هدف تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مرزی، مبارزه با تروریسم و مقابله با قاچاق و جرایم سازمان یافته برگزار و منجر به امضای صورتجلسه‌ای با ۱۲ بند شد.

وی اضافه کرد: در این نشست که در قالب چهار گروه تخصصی امور مرزی، مهاجرت، مقابله با تروریسم و بررسی مسائل زیست محیطی ناشی از دیوار انسداد مرز برگزار شد، موضوعات مختلفی که در دستور کار امنیتی دو کشور قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: در این نشست دو طرف بر اجرای توافقات پیشین، احیای جلسات گروه‌های تماس، برگزاری منظم نشست‌های فرماندهان مرزی و نقاط تماس مبارزه با تروریسم و مهاجرت غیر قانونی، رعایت اصول فنی در احداث تأسیسات مرزی و حفظ مسیر‌های طبیعی آب تأکید کردند.

پورجمشیدیان افزود: مقرر شد دستگاه‌های مسئول در دو کشور توافقات را با جدیت دنبال کنند تا زمینه‌ساز آرامش و امنیت بیشتر در مرز‌ها و تعاملات مؤثرتر امنیتی و اطلاعاتی میان ایران و ترکیه شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پایان گفت: در راستای اجرای مفاد این صورتجلسه، مقرر شد در آینده نزدیک هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به کشور ترکیه سفر کند تا روند پیگیری و اجرای توافقات صورت‌گرفته بررسی شود.

منبع: مهر

برچسب ها: ایران و ترکیه ، وزارت کشور
