مدیراجرایی سندیکای چای گفت: تاکنون ۱۸۲۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران معادل بیش از ۸۷.۵ درصد بهای برگ سبز به حساب چایکاران واریز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صادق حسنی مدیراجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار در مجموع ۹۷ هزار و ۵۵۵ تن برگ سبز چای ۲ هزار و ۸۲ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

وی از پرداخت ۸۷.۵ درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: مجموع قدرالسهم دولت از بهای برگ سبز خریداری شده ۵۲۰ میلیارد تومان و کارخانجات ۱۵۶۳ میلیارد تومان است که تاکنون ۴۴۱ میلیارد تومان معادل ۸۵ درصد بدهی دولت و ۱۳۷۹ میلیارد تومان معادل ۸۸ درصد بدهی کارخانه ها به چایکاران پرداخت شده است. گفتنی است در مجموع ۱۸۲۰ میلیارد تومان از بهای برگ سبز پرداخت شده است.

حسنی ادامه داد: امسال ۲۱ هزار و ۹۵۰ تن چای خشک تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد کاهش داشته است.

مدیر اجرایی سندیکای چای مصرف سالانه چای کشور را ۵۰ تا ۶۰ هزارتن اعلام کرد و گفت:براساس اعلام وزارت جهاد تا پایان سال ۴۵ تا ۵۰ هزارتن چای باید وارد شود.