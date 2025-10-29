شمار شهدا در غزه پس از حملات اسرائیل به ۱۰۹ نفر از جمله ۵۲ کودک افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر رسانه‌ای دولت در غزه اعلام کرد که در ۱۲ ساعت گذشته ۱۰۹ نفر در حملات اسرائیل شهید شده‌اند از جمله ۵۲ کودک، ۲۳ زن، چهار سالمند و هفت فرد دارای معلولیت.

این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرد که اسرائیل به «کارزار سیستماتیک اطلاعات نادرست، جعل و دروغ با هدف تحریف حقیقت و سرپوش گذاشتن بر جنایات جاری خود علیه غیرنظامیان در نوار غزه» ادامه می‌دهد.

این دفتر گفت: «اشغالگران فهرستی شامل ۲۶ نام، از جمله ۲۱ عکس، منتشر کردند و ادعا کردند که این فهرست متعلق به افرادی است که در جریان تجاوز وحشیانه اخیرشان که طی ۲۴ ساعت گذشته رخ داده است، کشته شده‌اند. پس از بررسی دقیق، مشخص شد که این فهرست شامل سه نام نادرست است که عربی نیستند و در سوابق رسمی فلسطینی ثبت نشده‌اند، علاوه بر نام‌های ساختگی که در واقعیت وجود ندارند، برخی از آنها عمداً هیچ عکسی نداشتند.»

دفتر رسانه‌ای دولت اعلام کرد اسرائیل با «نقض آشکار و عمدی اصول تناسب و تمایز» به غزه حمله می‌کند و بار‌ها محله‌های مسکونی، بیمارستان‌ها و پناهگاه‌ها را هدف قرار می‌دهد.

منبع: الجزیره