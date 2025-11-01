رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن کمبود نهاده با نرخ مصوب و سودجویی دلالان را عامل اصلی نوسان قیمت تخم مرغ در بازار اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه تغییری در توزیع نهاده دامی رخ نداده است، گفت: در حال حاضر ذرت و کنجاله سویا در سامانه بازارگاه برای خرید مرغداران کجود ندارد.

وی قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۷۷ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با توجه به کمبود نهاده دامی که بخش اعظم آن از بازار آزاد تامین می شود، سردرگمی در بازار ایجاد شده است.

کاشانی ادامه داد: در حال حاضر مرغداران هرکیلو کنجاله سویا را ۴۰ هزارتومان و ذرت ۳۰ هزارتومان خریداری می کنند که براین اساس قیمت تمام شده تولید بالای ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان است که درنهایت عدم‌ تامین نهاده با نرخ مصوب منتج به سردرگمی بازار، سوء استفاده مرغداران و تنش و التهاب قیمت شده است. حال امیدواریم با تامین مستمر نهاده با نرخ مصوب از هفته آینده، مشکلی در تولید تخم مرغ ایجاد نشود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن قیمت هرشانه تخم مرغ برای مصرف کننده بسته به وزن یک کیلو و ۸۰۰ تا ۲ کیلویی را ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزارتومان و هر عدد تخم مرغ فله ۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: منابع تامین سوپرمارکت ها مرغداری هایی هستند که تخم مرغ فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار را تامین می کنند‌ که در صورت افزایش قیمت باید نرخ تخم مرغ در فروشگاه و میادین هم افزایش پیدا می کرد. هرچند تخم مرغ بسته بندی با نرخ ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزارتومان عرضه می شود.

وی از توقف صادرات تخم مرغ خبر داد و گفت: با توجه به شرایط تولید، صادرات تخم مرغ در راستای تنظیم بازار متوقف است، از این رو پیش بینی  می شود با تامین به موقع نهاده، قیمت و شرایط فعلی بازار را حفظ کنیم چراکه طی ۲ هفته اخیر گله ها بدلیل کمبود نهاده دچار آسیب شدند.

تولید تخم مرغ ، صادرات تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ
Iran (Islamic Republic of)
من
۰۸:۵۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
۲۰۰ هزار تومان قیمت منطقی یک شانه تخم مرغ است؟
پس خیلی بی منطق هستی البته اگه منطق داری
