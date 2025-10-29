جنبش حماس ممنوعیت بازدید صلیب سرخ از زندانیان فلسطینی توسط اسرائیل را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جنبش حماس ضمن محکوم کردن ممنوعیت بازدید صلیب سرخ از زندانیان فلسطینی توسط اسرائیل اعلام کرد که این ممنوعیت، حقوق زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل را نقض می‌کند و «به مجموعه‌ای از تخلفات سیستماتیک و جنایی که آنها در معرض آن هستند از جمله قتل، شکنجه، گرسنگی، بی‌توجهی پزشکی و عدم ارائه اطلاعات می‌افزاید».

پیش از این یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با ادعای استناد به ارزیابی آژانس امنیت داخلی مبنی بر اینکه این بازدید‌ها می‌تواند تهدید امنیتی ایجاد کند، دستوری را امضا کرد که نمایندگان صلیب سرخ را از بازدید از زندانیان فلسطینی منع می‌کند.

حماس در بیانیه‌ای که در تلگرام به اشتراک گذاشته شد، از جامعه بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری خواست تا برای متوقف کردن «اقدامات وحشیانه اسرائیل علیه زندانیان فلسطینی در زندان‌ها» مداخله کنند.

در این بیانیه آمده است: «ما از آنها می‌خواهیم که با جدیت برای آزادی آنها تلاش کنند، اقدامات وحشیانه اشغالگران را افشا کنند و رهبران آنها را به خاطر جنایات بی‌سابقه‌شان علیه بشریت پاسخگو کنند.»

اسرائیل در بحبوحه جنگ خود علیه غزه، دستگیری‌های فلسطینیان از جمله زنان و کودکان را افزایش داده است. گروه‌های حقوق بشری سوءاستفاده گسترده و شرایط غیرانسانی را در بازداشتگاه‌های اسرائیل ثبت کرده‌اند.

منبع: الجزیره