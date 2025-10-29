جنبش حماس ممنوعیت بازدید صلیب سرخ از زندانیان فلسطینی توسط اسرائیل را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جنبش حماس ضمن محکوم کردن ممنوعیت بازدید صلیب سرخ از زندانیان فلسطینی توسط اسرائیل اعلام کرد که این ممنوعیت، حقوق زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل را نقض می‌کند و «به مجموعه‌ای از تخلفات سیستماتیک و جنایی که آنها در معرض آن هستند از جمله قتل، شکنجه، گرسنگی، بی‌توجهی پزشکی و عدم ارائه اطلاعات می‌افزاید».

پیش از این یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با ادعای استناد به ارزیابی آژانس امنیت داخلی مبنی بر اینکه این بازدید‌ها می‌تواند تهدید امنیتی ایجاد کند، دستوری را امضا کرد که نمایندگان صلیب سرخ را از بازدید از زندانیان فلسطینی منع می‌کند.

حماس در بیانیه‌ای که در تلگرام به اشتراک گذاشته شد، از جامعه بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری خواست تا برای متوقف کردن «اقدامات وحشیانه اسرائیل علیه زندانیان فلسطینی در زندان‌ها» مداخله کنند.

در این بیانیه آمده است: «ما از آنها می‌خواهیم که با جدیت برای آزادی آنها تلاش کنند، اقدامات وحشیانه اشغالگران را افشا کنند و رهبران آنها را به خاطر جنایات بی‌سابقه‌شان علیه بشریت پاسخگو کنند.»

اسرائیل در بحبوحه جنگ خود علیه غزه، دستگیری‌های فلسطینیان از جمله زنان و کودکان را افزایش داده است. گروه‌های حقوق بشری سوءاستفاده گسترده و شرایط غیرانسانی را در بازداشتگاه‌های اسرائیل ثبت کرده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حماس ، زندان اسرائیل
خبرهای مرتبط
برنامه‌ریزی اعتراضات در حمایت از فلسطین در ۱۸ شهر انگلیس
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوتین از آزمایش موفق اژدر غول‌پیکر هسته‌ای خبر داد
انتقال پنهان فناوری و تغییر موازنه قدرت در جهان
گروسی: ایران به طور فعال غنی‌سازی نمی‌کند
معماری قدرت در عراق از طریق مجلس نمایندگان
دیدار حساس شی جین‌پینگ و ترامپ امروز در بوسان
بن‌گویر علیه نتانیاهو شورید: حملات محدود خیانت است!
قطر به دنبال از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا در مورد پرونده هسته‌ای است
تهدید کاتس علیه حماس: کت و شلوار پوش‌ها را ترور می‌کنیم!
اذعان رژیم صهیونیستی به بی‌اطلاعی حماس از عملیات رفح
کنگره نامزد ترامپ برای سفارت کویت را وتو کرد؛ دلیل: اظهارات ضد اسرائیلی
آخرین اخبار
حماس ممنوعیت بازدید صلیب سرخ از زندانیان فلسطینی را محکوم کرد
شمار شهدا در پی نقض آتش‌بس توسط اسرائیل به ۱۰۹ نفر افزایش یافت
جواهرات دزدیده شده لوور هنوز پیدا نشده‌اند
قطر به دنبال از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا در مورد پرونده هسته‌ای است
دبیر کل سازمان ملل حملات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد
گروسی: ایران به طور فعال غنی‌سازی نمی‌کند
افتتاح پایگاه هلال‌احمر در اردوگاه مراقبتی تهران
یک شهید در پی حملات رژیم صهیونیستی به شمال غزه
سیل در هائیتی ۲۵ کشته بر جا گذاشت
نخست وزیر قطر: بر حفظ آتش‌بس متمرکز هستیم
لیتوانی مرز خود با بلاروس را تا یک ماه می‌بندد
تأکید بر همکاری بین‌المللی برای مبارزه با مواد مخدر در دیدار مقام طالبان با نماینده ارشد سازمان ملل
تحریک طالبان پاکستان مشکل داخلی این کشور است / هرگونه حمله پاکستان با «پاسخ مستقیم» روبرو می‌شود
انتقاد حماس از مواضع جانبدارانه آمریکا به نفع رژیم صهیونیستی
شبکه هوادار نتانیاهو لیکود را برنده انتخابات آتی دانست
پوتین از آزمایش موفق اژدر غول‌پیکر هسته‌ای خبر داد
اذعان رژیم صهیونیستی به بی‌اطلاعی حماس از عملیات رفح
واشنگتن پست: جنگ‌های تجاری ترامپ، نفوذ آمریکا را تضعیف کرد
جمع‌آوری ۱۶ هزار مدرک از جنایات جنگی و نسل‌کشی اسرائیل در غزه
کنگره نامزد ترامپ برای سفارت کویت را وتو کرد؛ دلیل: اظهارات ضد اسرائیلی
جهاد اسلامی: کشتار ۱۰۰ فلسطینی، نقض آشکار آتش‌بس است
تهدید کاتس علیه حماس: کت و شلوار پوش‌ها را ترور می‌کنیم!
معماری قدرت در عراق از طریق مجلس نمایندگان
هشدار در کوبا؛ تخلیه ۷۳۵ هزار نفر درپی نزدیک شدن طوفان ملیسا
دیدار معاون وزیر خارجه ایران با والی هرات برای توسعه همکاری‌های مرزی
شهادت یک روزنامه‌نگار و همسرش در مرکز نوار غزه
بن‌گویر علیه نتانیاهو شورید: حملات محدود خیانت است!
انتقال پنهان فناوری و تغییر موازنه قدرت در جهان
دیدار حساس شی جین‌پینگ و ترامپ امروز در بوسان
شهادت ۱۰۰ فلسطینی در حملات هوایی شبانه اسرائیل به غزه