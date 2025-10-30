نایب‌رئیس اول مجلس می‌گوید صداوسیما اخبار واقعی را منعکس می‌کرد و صهیونیست‌ها صداوسیما را زدند تا یک سردرگمی در کشور پیش بیاید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی نیکزاد ثمرین نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گزارش مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل مبنی بر اینکه حمله به صداوسیما برای آسیب زدن به ارتباط حکومت با مردم و ایجاد عدم‌ ثبات در ایران بوده، گفت: وقتی که شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی شهید شد جمعه صبح بود که من اردبیل بودم و برای نماز بلند شده بودم که دیدم که گفتند شهید سلیمانی شهید شده؛ خیلی ناراحت شدم، اما باور نکردم و بعد که اخبار رسمی را خبرگزاری‌ها زدند اصلاً تنم لرزید، دیدم نه، مثل اینکه حرف درست است.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه مرجع خبر بود. اگر می‌گفتند فلان‌جا را زدند و اگر صد بار فضای مجازی می‌نوشت، مردم قبول نمی‌کردند. صداوسیما در این قضیه خوش درخشید، چون مرجع خبر بود. نمی‌گویم که دیگران نبودند، اما مردم اخبار رسمی را قبول داشتند. مثلاً اگر می‌گفتند فردا مدارس تعطیل است، پنجاه بار فضای مجازی این را می‌نوشت می‌گفتند شایعه است، اما وقتی صداوسیما می‌گفت تعطیل است، می‌گفتند دیگر تعطیل شد.

نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس بیان کرد: صداوسیما اخبار واقعی را منعکس می‌کرد و این خلاف تمام پروتکل‌های رژیم صهیونیستی بود. صهیونیست‌ها خواستند صداوسیما را بزنند تا اخبار منعکس نشود و یک سردرگمی در کشور پیش بیاید، اما همان روزی که شبکه خبر را زدند، ساعت ۱۱ شب در جای دیگر شبکه خبر دایر شد و من اولین نفر داوطلب بودم که در آنجا مصاحبه کنم که به‌دلیل مباحث امنیتی گفتند نیا. 

نیکزاد گفت: شاید بعضی مواقع بپرسند مخاطب صداوسیما چقدر است. من یک نکته ظریف می‌خواهم به شما بگویم. درخصوص شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی تقریباً آن زمان هر هفته دوبار شایعه می‌کردند که حاج قاسم شهید شد؛ ما نگاه می‌کردیم و فحش می‌دادیم که چرا دروغ می‌گویید، چرا دل مردم را خالی می‌کنید، اما وقتی خبر رسمی در خبرگزاری رسمی و صداوسیما آمد، باور کردیم و گریه کردیم.

 نایب‌رئیس اول مجلس تاکید کرد: اینکه صداوسیما را در آن مقطع زدند، چون مردم اخبار دقیق و نه شایعات را، از صداوسیما می‌شنیدند و خواستند به‌نظر خودشان آن را از بین ببرند و قطعش کنند، اما این توطئه‌شان که در نامردی مطلق بود، خنثی شد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
ایشون همونه که پسرش بدون گواهینامه یه نفر رو زیر گرفت و در رفت و کاری هم باهاش نداشتن؟!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
بیش از 90 درصد نمایندگان مجلس رزمنده، ایثارگر و جانباز هستند ولی اما متأسفانه هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نکرده اند و فقط در خانه ملت به فکر مشکلات خودشان هستند
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
پرداخت مناطق جنگی و فوق العاده ایثارگری بازنشستگان تامین اجتماعی به کجا رسید؟ نمایندگان مجلس از حق و حقوق ایثارگران دفاع کنند. متاسفانه برخی از مسئولان مصوبات قانونی را عمل و اجرا نمی‌کنند!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
وارد مجلس شدید و ما را فراموش کردید؟
در محله نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه قرار بود نمایندگان دست کم هفته‌ای یک بار حضورمردمی داشته باشند. به پیشنهاد امام جمعه حتی مقرر شد دفتری برای این کار در نظر گرفته شود تا این نمایندگان که توسط خود مردم انتخاب شدند، بتوانند به مشکلات شهروندان رسیدگی کنند اما متاسفانه با گذشت چند سال هیچ استقبالی ازسوی نمایندگان از این طرح نشد. مردم انتظار دارند نماینده ای که با رای آنها انتخاب شده است، شنونده حرف ها و دردهایشان باشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
جناب آقای علی نیکزاد ثمرین نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی امروز 08 آبان 1404 - 13:48 هست که چرا هنوز برای برخی از بازنشستگان معوقات پرداخت نشده است ؟
جناب آقای مسعود پزشکیان امروز 08 آبان 1404 - 13:48 هست که چرا هنوز برای برخی از بازنشستگان معوقات پرداخت نشده است ؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
بودجه هست اما 100 درصد فقط مدیریت نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
7 ماه گذشت؛ معوقات بازنشستگان چه شد؟
پرداخت معوقات بازنشستگان چه شد؟
تأخیر در پرداخت معوقات صدای بازنشستگان را درآورد.
امروز 8 آبان 1404 - 15:19 هست که متأسفانه هنوز معوقات فروردین ماه برخی از بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت نشد/ چرا کسی پاسخگو و جوابگو نیست؟!
United States of America
ناشناس
۱۲:۰۰ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
حالا دیگه!
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
این نشون میده که ما باید یک شبکه زیر زمینی خبری مخفی گسترده غیر قابل بمباران داشته باشیم گرچه خبر ها در دوران 12 روزه اطلاع رساني می شد ولی باز اون اطلاع رسانی قبل نداشت
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
باید شماهم تلوزیونشان رومیزدین.
در برابر دشمن نرمی ولطافت اشتباهه.باید هیبت داشت
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
خیلی راست میگه درسته
۳
۶
پاسخ دادن
Turkiye
ناشناس
۰۹:۳۷ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
دوباره میادا
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
بسه دیگه از بس تکرار میکنین این بحثو.
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۵ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
اميدوارم همین طور که میگین باشه
۱
۱۱
پاسخ دادن
