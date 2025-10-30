باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی نیکزاد ثمرین نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گزارش مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل مبنی بر اینکه حمله به صداوسیما برای آسیب زدن به ارتباط حکومت با مردم و ایجاد عدم‌ ثبات در ایران بوده، گفت: وقتی که شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی شهید شد جمعه صبح بود که من اردبیل بودم و برای نماز بلند شده بودم که دیدم که گفتند شهید سلیمانی شهید شده؛ خیلی ناراحت شدم، اما باور نکردم و بعد که اخبار رسمی را خبرگزاری‌ها زدند اصلاً تنم لرزید، دیدم نه، مثل اینکه حرف درست است.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه مرجع خبر بود. اگر می‌گفتند فلان‌جا را زدند و اگر صد بار فضای مجازی می‌نوشت، مردم قبول نمی‌کردند. صداوسیما در این قضیه خوش درخشید، چون مرجع خبر بود. نمی‌گویم که دیگران نبودند، اما مردم اخبار رسمی را قبول داشتند. مثلاً اگر می‌گفتند فردا مدارس تعطیل است، پنجاه بار فضای مجازی این را می‌نوشت می‌گفتند شایعه است، اما وقتی صداوسیما می‌گفت تعطیل است، می‌گفتند دیگر تعطیل شد.

نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس بیان کرد: صداوسیما اخبار واقعی را منعکس می‌کرد و این خلاف تمام پروتکل‌های رژیم صهیونیستی بود. صهیونیست‌ها خواستند صداوسیما را بزنند تا اخبار منعکس نشود و یک سردرگمی در کشور پیش بیاید، اما همان روزی که شبکه خبر را زدند، ساعت ۱۱ شب در جای دیگر شبکه خبر دایر شد و من اولین نفر داوطلب بودم که در آنجا مصاحبه کنم که به‌دلیل مباحث امنیتی گفتند نیا.

نیکزاد گفت: شاید بعضی مواقع بپرسند مخاطب صداوسیما چقدر است. من یک نکته ظریف می‌خواهم به شما بگویم. درخصوص شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی تقریباً آن زمان هر هفته دوبار شایعه می‌کردند که حاج قاسم شهید شد؛ ما نگاه می‌کردیم و فحش می‌دادیم که چرا دروغ می‌گویید، چرا دل مردم را خالی می‌کنید، اما وقتی خبر رسمی در خبرگزاری رسمی و صداوسیما آمد، باور کردیم و گریه کردیم.

نایب‌رئیس اول مجلس تاکید کرد: اینکه صداوسیما را در آن مقطع زدند، چون مردم اخبار دقیق و نه شایعات را، از صداوسیما می‌شنیدند و خواستند به‌نظر خودشان آن را از بین ببرند و قطعش کنند، اما این توطئه‌شان که در نامردی مطلق بود، خنثی شد.