به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند سالیانه ۳۰ هزار و ۹۶۵ تن زرشک در این شهرستان تولید می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - درویشی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند با اشاره به جایگاه ویژه زرشک در اقتصاد کشاورزی شهرستان گفت: در حال حاضر ۷ هزار و ۸۹۱ بهره‌بردار در زمینه کشت زرشک در شهرستان بیرجند فعالیت دارند.

او افزود: سطح زیرکشت زرشک در شهرستان ۶ هزار و ۳۰۴ هکتار است که از این میزان، ۵ هزار و ۱۵۷ هکتار بارور و هزار و ۱۴۷ هکتار غیر بارور است که از این سطح، ۶ هزار و ۱۸۸ هکتار به‌ صورت آبی و ۱۱۵ هکتار به‌ صورت دیم کشت می‌شود.

درویشی میزان تولید سالیانه زرشک شهرستان را ۳۰ هزار و ۹۶۵ تن عنوان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند تصریح کرد: زارعان این منطقه با تلاش و پشتکار، بخش مهمی از تولید زرشک شهرستان را تأمین می‌کنند و جهاد کشاورزی نیز در زمینه تأمین نهاده‌ها، آموزش‌های فنی و توسعه صنایع فرآوری از آنان حمایت می‌کند.

او در پایان بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی زرشک در شهرستان تأکید کرد و گفت: هدف ما افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و کمک به درآمد پایدار کشاورزان است.

