باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، ورود نخستین قطار حامل سوخت از ایران به افغانستان را رویدادی مهم در گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور دانست.

این قطار که حامل واگن‌های سوخت است، برای نخستین بار از مسیر ریلی خواف–هرات وارد ایستگاه روزنک در نزدیکی شهر هرات شده است.

به گفته بیکدلی با اتصال خط آهن جمهوری اسلامی ایران از ایستگاه خواف شتیغ به روزنک و هرات، زمینه برای توسعه صادرات و تسهیل مبادلات اقتصادی میان دو ملت بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

بیکدلی افزود این رخداد، نقطه عطفی در همکاری‌های حمل‌ونقل و انرژی میان تهران و کابل به شمار می‌رود.