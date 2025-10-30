باشگاه خبرنگاران جوان - احمد اسدی معاون توسعه و پیشبینی هواشناسی مازندران با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی، گفت: با ورود سامانه بارشی مازندرانیها شاهد ناپایداریهای جوی و بارشهای رگباری در استان خواهند بود.
او افزود: بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و احتمال وقوع تگرگ از جمله پیامدهای ورود این سامانه بارشی است.
اسدی ادامه داد: دمای هوا نیز در مناطق جلگهای استان تا ۱۰ درجه و در ارتفاعات تا ۱۵ درجه کاهش خواهد یافت.
حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران نیز از احتمال طغیان رودخانهها و جاری شدن سیلاب در مسیلها خبر داد و گفت:با فعالیت این سامانه بارشی، جاری شدن روانآب، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانهها در سراسر استان قابل پیشبینی است.
او از مردم خواست از فعالیتهای کوهنوردی، توقف در حاشیه و بستر رودخانهها، مسیلها و مناطق مرتفع خودداری کنند.
محمدی با بیان اینکه این سامانه تا پایان روز جمعه ۹ آبانماه در مازندران فعال خواهد بود، ادامه داد: کشاورزان، گلخانهداران، دامداران و باغداران تمهیدات لازم برای محافظت از محصولات و تأسیسات خود را در نظر بگیرند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران