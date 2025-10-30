باشگاه خبرنگاران جوان - بقائی در گفتوگو با الجزیره تصریح کرد که پیامدهای اظهارات فاجعه آمیز گروسی زمینه ساز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بود.
وی گفت: گروسی از ابراز نظرات بیاساس در خصوص برنامه هستهای ما اجتناب کند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیروز ادعا کرد که ایران در حال حاضر بهطور فعال غنیسازی انجام نمیدهد، اما در اطراف محل نگهداری ذخایر اورانیوم، تحرکاتی مشاهده شده است.
گفتنی است که گروسی در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس در مقر سازمان ملل متحد اظهار کرد که با وجود آنکه بازرسان این آژانس به تأسیسات هستهای ایران دسترسی ندارند، تصاویر ماهوارهای هیچ نشانهای از تسریع تولید اورانیوم با غنای بالاتر از مقادیر پیش از جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی نشان نداده است.
وی افزود: با این حال، مواد هستهای با غنای ۶۰ درصد همچنان در ایران است. این یکی از موضوعاتی است که درباره آن در حال گفتوگو هستیم، زیرا باید به آنجا بازگردیم و تأیید کنیم که مواد در همان محل وجود دارد و برای مقاصد دیگر منحرف نشده است. این موضوع بسیار، بسیار مهم است.
گروسی همچنین ادعا کرد که بازرسان تحرکاتی در اطراف محلهایی که ذخایر در آن نگهداری میشود مشاهده کردهاند. او گفت در نبود دسترسی بیشتر، آژانس مجبور است به تصاویر ماهوارهای تکیه کند که تنها تا حدی میتواند اطلاعات ارائه دهد.
