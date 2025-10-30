رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: امسال همه کتاب‌های درسی دانش‌آموزان استثنایی به‌موقع تأمین و توزیع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ به گلایه‌ها درباره‌ی تأخیر در توزیع کتاب‌های درسی نابینایان و ناشنوایان، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: بخشی از کتاب‌های درسی استثنایی توسط سازمان و بخشی توسط آموزش و پرورش استثنایی تهیه می‌شود. 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که کتاب‌های بریل در این سازمان چاپسپاری نمی‌شود؛ افزود:چاپ کتاب‌های بریل نیاز به دستگاه‌های خاص دارد به همین دلیل توسط خود آموزش و پرورش استثنایی تهیه و توزیع می‌شود، اما بخشی از کتاب‌های مربوط به سایر گروه‌های دانش‌آموزان استثنایی مانند کم‌بینا‌ها و ناشنوایان، در سازمان پژوهش آماده‌سازی و چاپ می‌شود.

لطیفی ادامه داد: در حال حاضر هیچ چالشی در زمینه چاپ و تأمین کتاب‌های درسی دانش‌آموزان استثنایی وجود ندارد و موارد احتمالی باید به‌صورت موردی بررسی و پیگیری شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: کتاب‌های استثنایی معمولاً تیراژ بسیار پایینی دارند و فرآیند چاپ آنها زمان‌بر نیست؛ در بسیاری از موارد ظرف یکی دو روز آماده و چاپ می‌شوند. در واقع، تأخیر‌های احتمالی معمولاً به دلیل مسائل مرتبط با ثبت‌نام دیرهنگام یا فرایند تشخیص و گروه‌بندی دانش‌آموزان رخ می‌دهد.

لطیفی با تأکید بر اینکه این تأخیر‌ها فراگیر نیست، گفت: گاهی ممکن است کتاب‌ها چاپ شده، اما در انبار مانده و هنوز توزیع نشده باشند. چنین مواردی به‌صورت موردی پیگیری و رفع می‌شود. از خانواده‌ها و مدارس تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تأخیر یا کمبود، موضوع را مستقیم گزارش دهند تا بلافاصله بررسی و حل شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اظهار کرد: اکنون فرایند آماده‌سازی و چاپ کتاب‌های استثنایی بدون مشکل  در حال انجام است و با همکاری سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، تلاش داریم هیچ دانش‌آموزی سال تحصیلی را بدون کتاب آغاز نکند.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
اما خیلی ها بخاطر فقر توان فرستادن فرزندانشان به مدرسه نیستند و از تحصیل جا مانده اند و در ۵۰ سالگی به بالا به کلاس نهضت سوادآموزی می روند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
دانش آموزان هنرستان های سما در شهر اراک هنوز کتاب درسی نگرفتند و این به دلیل سوءمدیریت در سازمان آموزش و پرورش هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
من که نمیفهمم کسی که مسئول واجبات شرعی هست چطور سر از سازمان فرهنگی در آورده که حداقل مدارکی که باید داشته باشد دکترای اصول علمی و راهبردی و تجربه حداقل بیست سال پژوهش داشته باشد من که سر در نمیارم
۰
۰
پاسخ دادن
