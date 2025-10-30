باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ به گلایهها دربارهی تأخیر در توزیع کتابهای درسی نابینایان و ناشنوایان، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بخشی از کتابهای درسی استثنایی توسط سازمان و بخشی توسط آموزش و پرورش استثنایی تهیه میشود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که کتابهای بریل در این سازمان چاپسپاری نمیشود؛ افزود:چاپ کتابهای بریل نیاز به دستگاههای خاص دارد به همین دلیل توسط خود آموزش و پرورش استثنایی تهیه و توزیع میشود، اما بخشی از کتابهای مربوط به سایر گروههای دانشآموزان استثنایی مانند کمبیناها و ناشنوایان، در سازمان پژوهش آمادهسازی و چاپ میشود.
لطیفی ادامه داد: در حال حاضر هیچ چالشی در زمینه چاپ و تأمین کتابهای درسی دانشآموزان استثنایی وجود ندارد و موارد احتمالی باید بهصورت موردی بررسی و پیگیری شود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: کتابهای استثنایی معمولاً تیراژ بسیار پایینی دارند و فرآیند چاپ آنها زمانبر نیست؛ در بسیاری از موارد ظرف یکی دو روز آماده و چاپ میشوند. در واقع، تأخیرهای احتمالی معمولاً به دلیل مسائل مرتبط با ثبتنام دیرهنگام یا فرایند تشخیص و گروهبندی دانشآموزان رخ میدهد.
لطیفی با تأکید بر اینکه این تأخیرها فراگیر نیست، گفت: گاهی ممکن است کتابها چاپ شده، اما در انبار مانده و هنوز توزیع نشده باشند. چنین مواردی بهصورت موردی پیگیری و رفع میشود. از خانوادهها و مدارس تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تأخیر یا کمبود، موضوع را مستقیم گزارش دهند تا بلافاصله بررسی و حل شود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی اظهار کرد: اکنون فرایند آمادهسازی و چاپ کتابهای استثنایی بدون مشکل در حال انجام است و با همکاری سازمان آموزشوپرورش استثنایی، تلاش داریم هیچ دانشآموزی سال تحصیلی را بدون کتاب آغاز نکند.